Hacia Teror

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:36

Los caminos de Gran Canaria vuelven a conducir este fin de semana a Teror, donde la imagen de la Virgen del Pino ejerce de imán. ... Estamos hablando de un fenómeno que va más allá de lo meramente religioso y que tiene la extraña capacidad de atraer a público de todas las edades.

