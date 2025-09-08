José Mazuelos pide que «el Atlántico deje de ser un cementerio» en la homilía del Día del Pino El Obispo de Diócesis de Canarias hace alusión a la crisis migratoria que vive Canarias en su discurso del 8 de septiembre en Teror

David Rodríguez Medina Teror Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:43 | Actualizado 13:13h.

Con un tono apenado y contundente, el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, pidió en su cuarta homilía del Pino dejar de ignorar los problemas que existen hoy en día en el archipiélago como lo son la vivienda, la salud y la realidad que existe respecto a la migración, cuestión a la que aludió en gran parte de su discurso. «Tenemos que pedirle a nuestra madre del Pino que abra los corazones de nuestros gobernantes para que puedan escuchar la voz de los sin voz y luchar para que el Atlántico deje de ser un cementerio», rogó Mazuelos.

Para ejemplificar la crisis migratoria que vive Canarias actualmente, el Obispo hizo alusión a la reciente embarcación que naufragó en las aguas de Mauritania, dejando 147 víctimas mortales, aunque «son más de 10.000 fallecidos en las aguas del océano y otros tanto en las arenas del Sahara», señaló. De forma directa clamó a las instituciones públicas «dejar los intereses partidistas y buscar el consenso en pro del bien común» para concluir con la crisis migratoria que azota Canarias, ya que «no se puede usar un tema tan delicado como lo es la migración para hacer política fácil o buscar la polarización», puntualizó el Obispo de la Diócesis de Canarias.

Ante esta realidad pidió una respuesta social y soluciones a largo plazo, «no solo parches de emergencia», siendo necesario «infraestructuras y servicios públicos que favorezcan la integración y la cohesión social» en el contexto canario. Respecto a la acogida de los migrantes que llegan a nuestras costas cada día, «la Virgen del Pino nos enseña a mirar con compasión y no con indiferencia a las personas que vienen en busca de una vida digna», indicó.

En un discurso donde mostró su apoyo a todas aquellas personas que se juegan la vida en búsqueda de oportunidades también tuvo cabida una oración «para pedir por la paz en tantos lugares del mundo y en especial en Gaza y Ucrania».

La homilía, al completo