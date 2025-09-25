Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Arcadio Suárez

El Open Arms llega a Gran Canaria tras un mes patrullando en la provincia occidental

El buque de rescate humanitario permanecerá al menos un mes más en el archipiélago | En octubre organiza varios días de puertas abiertas

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:24

El buque de la organización humanitaria Open Arms ha llegado este jueves al puerto de Las Palmas de Gran Canaria después de 28 días sin rescatar ninguna patera en la provincia occidental del archipiélago. La embarcación permanecerá al menos otro mes en Canarias antes de partir de nuevo a la península como parte de una misión centrada en la sensibilización ciudadana y el conocimiento directo de la ruta migratoria atlántica.

La llegada del barco el pasado 28 de agosto a Santa Cruz de Tenerife generó ciertas tensiones entre los trabajadores de Salvamento Marítimo. Sin embargo, el fundador y director de Open Arms, Òscar Camps, quiso zanjar la polémica asegurando que su presencia «no es para sustituir a Salvamento Marítimo», sino para ofrecer apoyo cuando sea requerido. «Estaremos a petición de la demanda», señaló Camps.

Con todo, la misión de Open Arms en las islas no se limita al patrullaje en busca de cayucos. Gracias a un convenio con el Gobierno de Canarias, la ONG desarrolla un programa de actividades educativas y de sensibilización. Entre ellas, charlas en centros escolares, jornadas informativas y visitas guiadas al propio buque.

En octubre, el barco abrirá sus puertas al público: del 1 al 7 estará en Las Palmas de Gran Canaria; del 9 al 15 en Santa Cruz de Tenerife; y del 22 al 27 en Arrecife. Por las mañanas, los centros educativos podrán participar en visitas guiadas, y por las tardes, el público general podrá conocer de cerca el trabajo que realiza la organización en contextos de emergencia marítima.

Ver 17 fotos

