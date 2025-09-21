Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II) El doctor en Marina Civil, Rafael Muñoz, destaca que en la web de esta ONG no se habla de la campaña en Canarias, lo que pone en evidencia la «poca consistencia» de esta aventura con lo que solo busca hacerse la foto con un cayuco y dar rédito político a Clavijo

Rafael Muñoz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025 | Actualizado 21/09/2025 00:02h. Comenta Compartir

Cuando en la vida se busca una foto con desespere, esta no suele darse, o sale deformada. Es una máxima tan inexplicable como tangible. Y eso es lo que le pasa al Open Arms, necesitan con urgencia un cayuco para justificar su excursión a la España más meridional. Tras el despilfarro de combustible que ha supuesto pasar varios días haciendo calles de navegación en El mar de las calmas herreño, botando neumáticas, y siendo la versión Happy flower del holandés errante, también a la espera de que se les cruzara el ansiado cayuco, el buque regresó de nuevo a Tenerife para presumiblemente abrir su escalinata al público.

En mi primera visita al viejo remolcador, lo que realmente es, me encontré con varios titulados, indispensables para su despacho legal, pero también con una tripulación de voluntarios que no sé si realmente tienen la preparación profesional para desempeñar ya no funciones de marinería en un buque con número IMO, sino operaciones SAR de manera profesional. Lo que sí tienen es convicción en lo que hacen, y eso siempre es positivo. Toda ayuda en la mar es poca, pero la gestión SAR debe ser profesional, por ello está reglada.

La web de la ONG no hace cita alguna a la campaña en Canarias, lo cual pone el foco sobre la poca consistencia que tiene esta aventura san-brondonesca y el político que los trajo aquí, pues dudo que esta excursión saliera de la junta directiva de Open Arms, que vivía muy cómoda en las aguas abrigadas al sur de Lampedusa. Esto es otro nivel, y se llama atlántico abierto.

Respecto a la operatividad del Open Arms se pueden intuir dos axiomas. El primero es que por algún motivo, hasta el pasado jueves no había abandonado las 12 millas jurisdiccionales, ¿presumiblemente por alguna limitación legal que le impediría hacerlo? Precepto discutible bajo la toga de un buen letrado marítimo, y quizás estemos asistiendo a una silenciosa batalla administrativa entre ambas partes. La segunda, ¿qué tal vez tenga informantes en Mauritania y Senegal?, que le pudieran notificar la partida de cayucos para así posicionarse en el sitio correcto.

La tercera, que no la mencioné, es meridiana, el buque no está capacitado, ni en lo profesional ni lo operativo, tampoco legalmente respaldado por ningún estado responsable de una zona SAR79, para llevar a cabo operaciones SAR como un barco de salvamento. Argumento [este] último que nos lleva directamente al primer punto. El buque debería haber sido retenido en puerto, obligado a no exhibir un AIS como unidad de rescate, y su armador, capitán o patrón, advertido de que no tiene competencias en salvamento marítimo. Grosso modo, ¿imaginan un servicio de ambulancias privado que decidiera que emergencias socorre y cuáles no?

Sigo apostando que el buque rechazaría ser movilizado por un Centro de coordinación marítima para asistir a un yate de lujo que está hundiéndose a 100 millas de su posición, pues todos sabemos a qué ha venido el Open Arms a las aguas circundantes a Canarias: quieren su foto con la toldilla de popa repleta de inmigrantes irregulares arribando a puerto bajo el apadrinamiento moral del Gobierno de canarias, el mismo que no sé si alguna vez ha ido de visita a Salvamento marítimo para reconocerles su trabajo incansable.

De manera paralela, la ONG anuncia jornadas de puertas abiertas para darse a conocer y sensibilizar a la ciudadanía canaria sobre el fenómeno migratorio de la llamada ruta canaria, sus peligros, tragedias, cifras, historias…Nada que la sociedad insular ya no sepa y viva de cerca, gracias al primer responsable de dar una respuesta profesional al fenómeno, la entidad estatal responsable de la salvaguarda de la vida humana en la mar, Salvamento marítimo.

Mientras el Open Arms esté atracado, exhibiendo de manera irregular en su AIS (Automatic Identification System) SAR (Search and Rescue), Salvamento marítimo se hará a la mar a buscar a quien sea, cuando sea, y a donde sea, dentro de su área de responsabilidad. No esperen que «el buque de salvamento privado» zarpe para irles a socorrer si su lancha de recreo se avería a 2 millas de costa a las 3 de la madrugada.

La cepa política del escenario la protagoniza la deriva moral del Gobierno de canarias. Una cooperativa política que busca cualquier acontecimiento mediático para sacar rédito electoral sin sopesar las consecuencias. En este caso, encamándose, de manera irresponsable, con una ONG profesionalmente no cualificada para realizar operaciones SAR, con la intención de dar visibilidad a un problema humano, también político, pero no operativo, pues el estado, por medio de Salvamento marítimo, es quien garantiza la respuesta profesional a todo lo anterior.

El señor Clavijo lo que debería hacer es exigir más medios de salvamento oficiales en las islas, y no alimentar la sospecha de si el dinero público recaerá sobre una ONG para llevar a cabo competencias que no tiene, o lo que sería aún peor, una mera estrategia de postureo solidario mientras mantiene su gobierno con el PP, marca política de los barones mesetarios que no quieren negros en sus pedanías del altiplano castellano.

En su momento, el nacionalismo canario de Coalición coqueteo con tener las competencias en salvamento marítimo, pero con los medios de papa estado. Ahora, con el actual panorama de cayucos y pateras, no quieren ni oír hablar del tema; y mejor así para que el sistema siga funcionando como lo hace, de una manera profesional y efectiva; pues si la solución pasa por apadrinar, quiero pensar que sin dinero público, una ONG no profesional SAR, mal vamos.

¿Cuál será el siguiente movimiento del Open Arms? Pues ya estamos viendo, ir más allá de las 12 millas territoriales y situarse al sur de El Hierro a hacer ejercicios de salvamento, como un cuadrado expansivo que más bien parece una voluta; es lo que pasa cuando se pone voluntad pero no eres un profesional del salvamento marítimo. El buque permanece unas 5 millas por fuera de las aguas territoriales intentando practicar patrones de búsqueda, pero no termina de alejarse hacia el sur. Navega haciendo tiempo a la espera del golpe de suerte que le regale el cruce con un cayuco. ¿Está todo esto ya planificado?

El tiempo corre en su contra, sobre todo el económico. Un mes de campaña les supone un gasto que puede superar el cuarto de millón de euros. El buque «necesita», con premura, verse involucrado de lleno en un operativo de rescate de cayucos, lo cual lo podría llevar a compartir escenario con Salvamento marítimo. Y les guste o no, deben operar bajo las directrices de los centros de coordinación de Salvamento marítimo en Canarias, de lo contrario incurrirían en un delito al no cumplir con la legislación internacional del convenio SAR79, parte del ordenamiento jurídico nacional, como ya expusimos en la primera parte de este artículo.

Quizás el estar operando ya en aguas internacionales responde a que sus abogados le han dado luz verde para ello, pues anteriormente no lo habían hecho. ¿Será el siguiente paso posicionarse al sur del paralelo 27 norte en función de espera? En su hipotética operatividad, no descarten que permaneciera a la escucha o escaneara las frecuencias del operativo SAR oficial para obtener información e intentar colaborar, o lo que sería peor, adelantarse a este. Como pueden ver, es muy mala idea esto de los servicios de salvamento marítimo a la carta, o en función de la emergencia que se dé.

¿Genera Open Arms un efecto llamada con su posible campaña al sur de Canarias? De manera categórica no se puede afirmar que se genere ese efecto llamada, pero sí hay un detalle que no debemos obviar. La mecánica del cayuco sabe que los buques mercantes en tránsito al sur del archipiélago, con rumbo norte, no están esperando por ellos, y sólo les darán asistencia si se cruzan en su derrota o los avistan a la deriva.

En un mundo globalizado donde la digitalización de las comunicaciones las hace inmediatas, ya es sabido la presencia del barco de la ONG en Canarias, y que su modus operandi sería situarse al sur de las islas a la espera de que los cayucos lo divisen, y con ello facilitarles la travesía final a las islas. Una especie de islote SAR no oficial. ¿Recuerdan la teoría del barco nodriza que aquí expusimos? Salvando las distancias, esto es lo más parecido en términos de operatividad.

Entonces, ¿cuál es la diferencia con una agencia de seguridad marítima estatal? A grandes rasgos, la entidad SAR oficial opera en base a unos procedimientos operativos escritos, que escrupulosamente cumplen con la legislación internacional, principalmente con el convenio SAR79 y los manuales IAMSAR. Preceptos que no sé si cumple el buque de la ONG, pero a los que sí está obligada.

El núcleo de este razonamiento estriba en que un buque SAR oficial está atracado en su base, y sólo sale a una misión de salvamento cuando se le notifica un escenario en el que hay riesgo para la vida humana en la mar. Normalmente, el buque oficial no está en alta mar, en deriva controlada, a ver que se encuentra. Actúa en función de la recepción de una alerta o aviso, por lo que no genera el efecto llamada que parcialmente si puede ocasionar un buque que opere como lo hace el Open Arms, deliberadamente a la espera.

La conclusión orbita en que para dar un marco de sostenibilidad a su autoimpuesta función SAR, la ONG manipula el mensaje del auxilio en la mar al que todos los buques están por ley obligados. Desempeño de función que no es ni oficial, ni garantista, lo cual no le niega las vidas que ha salvado en el Mediterráneo central.

¿Por qué no ha estado Open Arms en Canarias en los anteriores repuntes de llegadas de cayucos o pateras?, ¿por qué no se sitúa al este de Lanzarote?, tal vez porque sólo un gran cayuco, y no una patera, le daría la imagen buscada, su cubierta repleta de almas. Rédito mediático. Postureo y «salvamento a la carta».

De cualquier manera, la presencia del Open Arms, vagabundeando al sur de El Hierro, no es casual y si causal entorno al panorama político. Si «pescan» un cayuco, lo anunciarán a bombo y platillo, y serán recibidos por el señor Clavijo como héroes, nada que Salvamento marítimo no lleve haciendo casi dos décadas.

Temas

Cayucos