A Vox le sale cara la pérdida de una concejala: recibirá menos dinero y pierde margen político

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

La ruptura de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, con la marcha de su concejala Clotilde Sánchez al grupo de los no adscritos, merma a la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento de la capital. El informe de la secretaria general del pleno, entregado este martes, confirma el movimiento político de la edil saliente y señala que esto supone para los militantes de la formación de Santiago Abascal una reducción de ingresos económicos y la pérdida de margen político para presentar iniciativas.

No ha destacado Vox por ser la fuerza más hostil a Carolina Darias en su gestión del gobierno municipal, con su capacidad para combatir con argumentos aterrizados en asuntos locales por debajo de los que generan el Partido Popular y Coalición Canaria. Pero ahora, con la salida de Sánchez, gran desconocida para gran parte de la ciudadanía hasta su movimiento político del pasado viernes, su visibilidad estará todavía más limitada.

Especialmente en el apartado de ingresos, donde más ha destacado la presencia de Vox en el pleno, al generar un conflicto con las asignaciones económicas de los grupos municipales, consiguiendo que el pacto concediera a su favor lo que, por contra, le había quitado al PP en un asunto que en la actualidad se está bregando en los tribunales.

El informe presentado por María Mercedes Contreras Fernández, secretaria general del Pleno, indica que «el grupo político Vox resulta afectado tanto en los derechos políticos, que reduce en una las iniciativas a presentar y en la parte económica, en cuanto ve reducida la aportación variable».

Esto obliga a retocar el acuerdo asumido por el gobierno de la ciudad y que tras la denuncia del PP había sido tomado en consideración por la Justicia, un hecho que queda desactualizado con el nuevo escenario y la pérdida de peso de Vox en la ciudad.

El movimiento de Clotilde Sánchez, que se produce apenas unos meses después de que José Eduardo Ramírez dejara Nueva Canarias, obliga a que el funcionamiento interno del área política del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deba reordenarse.

Este asunto estará el próximo jueves sobre la mesa de la junta de portavoces, en la que ya se ha notificado que se discutirá este asunto. Esta junta, previa al pleno ordinario del mes de septiembre que se celebra el viernes, será una forma de calibrar la temperatura interna de la composición del pleno municipal.

Lo que está claro, como dejó por escrito la secretaria general, es que la situación de Clotilde Sánchez «implica que la misma tiene derecho a seguir formando parte de todas las Comisiones de Pleno, lo que determina necesariamente una reorganización de la composición de estas, a fin de mantener la proporcionalidad y representatividad del Pleno», tal y como está reflejado en el reglamento local.

Precisamente la ausencia de Sánchez en las comisiones es uno de los aspectos que terminó de romper su relación con el grupo político que encabeza Alberto Rodríguez, que la había ido dando de lado y sacándola de todos los órganos municipales en los que tenía representación.

Ahora Sánchez tendrá acceso a esas comisiones, en una posición de enfrentamiento con los que hace solo unos días eran compañeros de partido y, todavía pendiente, ver su actitud al respecto porque no ha querido realizar públicamente declaraciones que explican y aclaren su salida del partido.

¿Refuerzo del Partido Popular?

También está pendiente ver cuál será su relación con el Partido Popular, tras acudir como espectadora al acto de apertura del curso político en la isla de la formación conservadora el pasado domingo en el Pueblo Canario.

Jimena Delgado, portavoz del grupo municipal popular, señalaba a este periódico que las puertas de su partido estaban abiertas para Sánchez y para todo aquel que tuviera «una idea política de ciudad similar a la nuestra».