Carolina Darias ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El verano pasó por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como el viento que desplaza una especie invasora y coloniza una zona generando daños al paisaje. Aunque Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad, no quiera saber nada del asunto, al menos públicamente, lo cierto es que a su alrededor sí que ya hay voces que piden agitar el avispero con los últimos movimientos en el pleno. Unos dentro de su gobierno, otros en la oposición.

El pasado viernes este periódico avanzó el interés de Pedro Quevedo, edil restante de Nueva Canarias tras la salida de su partido de José Eduardo Ramírez, de vaciar de contenido al ahora militante de Primero Canarias, formación política de Teodoro Sosa, y revocarle sus competencias en Movilidad.

Lo que está claro es que Nueva Canarias pide guerra. Quevedo, concejal de Ciudad del Mar, Turismo o Desarrollo Local, participó este lunes en el programa Más de Uno de Sergio Miró en Onda Cero Canarias y fue claro: «Hay que reorganizar el gobierno de la ciudad. Lo que no puede pasar es que, después de lo que ha sucedido, todo siga igual y aquí no pase nada», comentó.

El pasado miércoles Nueva Canarias, además, emitió un comunicado en el que señalaba que encomendaba a Quevedo las negociaciones para la «reorganización» del Ayuntamiento.

La realidad es que Ramírez es concejal delegado, en teoría subordinado dentro de las competencias de Quevedo. Algo que él mismo recordó: «El concejal titular de Movilidad soy yo. Otra cosa es que, como son muchas competencias para una persona, decidiera cedérsela al que era en esos momentos compañero del partido», indicó.

Este medio pidió este lunes en un acto público preguntar a la alcaldesa Carolina Darias por este asunto pero la respuesta de su gabinete fue que no tenía nada que decir al respecto.

Con ese escenario está por armar definitivamente lo que al principio fue el tripartito de progreso que accedió a gobernar la ciudad en el verano de 2023, reeditando la alianza que durante los dos mandatos anteriores ejerció el gobierno de la ciudad. Ahora con Ramírez fuera de NC, y participando en actos de Primero Canarias en los que se critica la gestión municipal en asuntos, por ejemplo, como los de la expropiación de Las Torres, dentro y fuera del gobierno local surgen voces que consideran «inviable» su continuidad en el pacto.

La ruptura de Vox

Pero es que también existe un corrimiento de tierras en la oposición. Clotilde Sánchez abandonó Vox el pasado viernes y, por lo pronto, ha pasado el grupo de los no adscritos dejando a la ultraderecha con solo tres concejales en el pleno municipal.

Sánchez se dejó ver el pasado domingo en la apertura del curso en Gran Canaria del Partido Popular y su portavoz municipal, Jimena Delgado, le abre la puerta para que se convierta en su décima concejala en la principal fuerza opositora a Darias. «Nos consideramos un partido que siempre y cuando las personas que se adhieran a nosotros y estén dispuestas a compartir nuestro ideario y nuestra forma de ver esta ciudad estamos abiertos a ellos, aunque vinieran de Podemos», manifestó.

Delgado expone que estos dos movimientos dejan a las claras que el ejecutivo que lidera Darias se encuentra en «descomposición». «Vox en este tiempo se ha convertido en una pinza con el PSOE contra el PP. Por lo que esto es un mazazo para Carolina Darias. Hay muchísimos ejemplos, como el tema dañino e inusual en democracia de que nos intentaran callar eliminando a un concejal con dedicación exclusiva para tratar de evitar que siguiéramos haciendo una oposición dura como la que hacemos. A ver qué pasa ahora que se han quedado solo con tres ediles», señaló.

Las tensiones internas de dos partidos sacuden por completo el mapa político de la capital. 29 son los concejales que integran el pleno. 12 del PSOE, nueve del Partido Popular, tres de Vox, uno de NuevaCanarias, Unidas Sí Podemos y CoaliciónCanaria y los recientemente no adscritos Clotilde Sánchez y José Eduardo Ramírez.