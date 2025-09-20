Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez durante el pleno del mes de julio. Cober

Las Palmas de Gran Canaria

Nueva Canarias quiere «reorganizar» el pacto en Las Palmas de Gran Canaria y suspira por arrebatar Movilidad a Ramírez

El concejal, ahora militante de Primero Canarias, asegura que sus conversaciones con la alcaldesa no se ha puesto sobre la mesa ningún cambio en las áreas de gobierno

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:40

La salida de José Eduardo Ramírez de Nueva Canarias el pasado 21 de julio, manteniendo su acta y sus funciones como concejal de Movilidad, todavía esperan por el contraataque del partido nacionalista que anuncia que aspira a «reorganizar» el pacto y en la intimidad suspira por arrebatar el área de Movilidad al edil «tránsfuga».

NC lanzaba esta misma semana un comunicado de prensa en el que señalaba que había «acordado, por unanimidad, designar a Pedro Quevedo como representante del partido en las negociaciones para la reorganización de áreas en el Ayuntamiento capitalino».

En las últimas semanas son cada vez más las conversaciones en las Oficinas Municipales que hablan de la posibilidad de que Quevedo, que en la actualidad maneja las áreas de Turismo, Ciudad del Mar o Desarrollo Local, quiera también las de Movilidad, arrebatando la concejalía hasta que hace algunos meses era su compañero de filas.

Ramírez, ahora militante de Primero Canarias, la nueva formación política de Teodoro Sosa, contestó a este periódico que no tiene constancia de que este movimiento pueda estar sobre la mesa: «Que yo sepa no hay ningún interés. En las conversaciones que he mantenido con el resto del grupo de gobierno, empezando por las que he tenido con la alcaldesa, no se ha planteado en ningún momento ninguna modificación de las áreas de gobierno actuales», manifestó.

Teodoro Sosa en los barrios

El responsable de Movilidad expuso que la única situación en la que se han dado conversaciones quedó resuelta sin problemas. «No tengo noticias de absolutamente nada. Lo único que ha ocurrido es que dos de los vocales de distrito que ahora tenía Nueva Canarias han pasado a Primero Canarias y solo quedó uno para Nueva Canarias. Se nos planteó sustituirlos y no pusimos ninguna pega», indicó.

Las juntas de distrito se celebraron este viernes con su nueva configuración y con Pedro Quevedo escoltando en ellas a sus nuevos vocales. Tal vez fuera más sorprendente que los vocales que fueron de Nueva Canarias y ahora son de Primero Canarias estaban acompañados por Teodoro Sosa, que sigue con la intención de expandir su imagen en Las Palmas de GranCanaria como sucede en las visitas que ha ido realizando, acompañado ahora de Ramírez, a distintos barrios de la ciudad.

