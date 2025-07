Darias se hace a un lado en la pelea en Nueva Canarias y pide «seguir avanzando» en el pacto

David Ojeda Merino y Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de julio 2025, 13:53 | Actualizado 14:12h. Comenta Compartir

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, se hace a un lado en el conflicto interno que se ha originado en su grupo de gobierno con la salida de Nueva Canarias de José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad. Darias no se moja pese a la petición de Pedro Quevedo, secundada por Podemos, de que Ramírez deje su acta y pide «seguir avanzando» en el pacto de gobierno.

La posición de la alcaldesa, por tanto la del grupo socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es la que está propiciando reacciones airadas dentro del pacto que se firmó el verano de 2023. Así como Quevedo calificó el movimiento de Ramírez, que pasa a militar en el proyecto político de Teodoro Sosa Primero Canarias, como «un caso de transfuguismo de libro», desde Podemos entienden que no se puede colaborar desde el gobierno de la ciudad «en una práctica que utiliza plataformas públicas para el impulso de un partido de nueva creación».

Pese al evidente descontento de sus socios de gobierno con la situación, Darias prefiere seguir con su hoja de ruta en el Ayuntamiento, para la que las otras fuerzas del pacto le parecen fuerzas subsidiarias. «Vamos a ver cómo seguimos avanzando. En principio, como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, lo que espero y deseo es que más allá de las distintas diferencias que puedan producirse, entiendo que dolorosas en lo personal, el interés de la ciudad, de las políticas progresistas y del pacto de gobierno que hemos firmado sea el que prime, como espero y deseo y estoy convencida que así será», dijo.

De las palabras de la alcaldesa se deduce que no habrá, al menos motivadas por ella, acciones que saquen a Ramírez de sus responsabilidades al frente de las áreas de Movilidad y el distrito centro: «Seguiremos adelante y seguiremos viendo cuáles son las mejores opciones para seguir avanzando y sobre todo desde el entendimiento y el diálogo para que siga siendo posible», señaló.

Tampoco quiso Darias ir al foco del asunto, el uso del término tránsfuga para definir la decisión de Ramírez. De eso no se pronunció, a la vez que sí quiso trasladar su tranquilidad por el hecho de que el edil nacionalista haya dicho tanto en público como en privado que garantiza la estabilidad del pacto de gobierno.

Esa posición fortalece a Ramírez, que se siente «legitimado» para seguir en su puesto reiterando que la mayoría de la militancia que le escogió para ir en las listas electorales hace dos años ahora forman parte de PrimeroCanarias.

Sin embargo, aunque la alcaldesa confía en el que el asunto se enfríe y finalmente la situación continúe en los órganos de gestión municipales como si no hubiera pasado nada, no parece que los socios discordantes vayan a rebajar la tensión.

Nueva Canarias no se rinde

De hecho, desde Nueva Canarias siguen armando su estrategia local que va más allá de lo que sucede en Las Palmas de Gran Canaria y pretende lanzar al grupo de no adscritos a todos aquellos cargos que concurrieron bajo sus siglas en 2023 y que ahora se han cambiado a Primero Canarias. «Esto no va a quedar así», dijo Pedro Quevedo este miércoles.

Eso no parece condicionar a Ramírez, cuyos puentes de diálogo con el gobierno local asegura que siguen intactos. «No he hablado directamente con la alcaldesa estos días pero sí lo he hecho con otros compañeros del grupo de gobierno, del PSOE, y aprovecho para agradecerles las muestras de apoyo, de afecto y de comprensión. Lo único que quiero trasladar es que mantengamos la tranquilidad, que la gobernabilidad de Las Palmas de GranCanaria está por encima de todo esto y eso nos tiene que unir a todos porque nos queda muchísimo trabajo por hacer», expuso.

Además, el concejal de Movilidad se siente «sorprendido» por la oposición de Podemos al respecto aunque asevera que tiene una conversación pendiente. «Quiero darme la oportunidad de tomar un café con la concejala Gemma Martínez, con la que tengo una buena relación y me gusta mucho trabajar, para explicarle mis motivos y que a partir de ahí ella y su partido puedan sacar sus propias conclusiones».

«Quien nos conoce sabe quien trabaja más»

José Eduardo Ramírez nos quiso detenerse mucho en las declaraciones de Pedro Quevedo el pasado martes en las que señalaba que había echado de menos más trabajo por su parte, tanto en las labores de partido en Nueva Canarias como en la gestión de sus áreas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Quien nos conoce sabe quien trabaja más o trabaja menos», dijo el concejal de Movilidad.

Ramírez no dio mucha oportunidad de encontrar carnaza en su respuesta a las valoraciones que había hecho Pedro Quevedo sobre su salida del partido. «No voy a entrar en el cruce de declaraciones altisonantes. No me siento interpelado por sus declaraciones al respecto», comentó.

El ya militante de Primero Canarias tiene la convicción de que todo seguirá su curso y encontrarán anclajes para resolver la situación. «Espero que no afecte al gobierno de la ciudad e impere la educación y la cordura. Que haya cordialidad y sigamos trabajando y entendiendo. Empatizo con la situación que debe estar viviendo Pedro Quevedo, esto no ha sido una decisión fácil. Ha sido un proceso muy duro y complicado pero espero que al final pongamos el objetivo común de trabajar por la ciudad y estoy convencido de que así será. Conozco a Pedro hace muchos años y sé que esto poco a poco se irá enfriando y podremos trabajar de la menor manera», expone.

Ramírez asegura que esto es como las rupturas de pareja y dice que seguro que tras el verano las cosas se habrán calmado y que todo seguirá el funcionamiento normal que ha tenido hasta la fecha, defendiendo el pacto de progreso en el seno del gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.