Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria con la salida del partido de Clotilde Sánchez, una de las cuatro concejales que la formación tenía en el Ayuntamiento de la capital. Sánchez ya ha firmado la renuncia y pasa a formar parte del grupo de no adscritos en el pleno municipal.

La salida de Sánchez se suma a otras rupturas con el partido en el archipiélago, visibles en el Parlamento de Canarias o en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en Fuerteventura.

Este viernes Alberto Rodríguez, portavoz de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, revocaba a Clotilde Sánchez como representante de su formación en los órganos de la Agencia de Paisaje Urbano y en el Consejo de Mujeres por la Igualdad. Tras ir apartándola en pasos previos de las comisiones de pleno.

Ante este escenario, y con las claras divergencias que se habían evidenciado en las últimas semanas, Sánchez ya ha firmado su renuncia y su mudanza a los no adscritos, siendo la segunda ruptura de este mandato tras la salida de José Eduardo Ramírez de Nuevas Canarias.