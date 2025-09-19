Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clotilde Sánchez en un pleno junto al portavoz de Vox Alberto Rodríguez. C7

Las Palmas de Gran Canaria

Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Clotilde Sánchez abandona el partido y pasa al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de la capital por discrepancias internas en la organización en Canarias

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:20

Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria con la salida del partido de Clotilde Sánchez, una de las cuatro concejales que la formación tenía en el Ayuntamiento de la capital. Sánchez ya ha firmado la renuncia y pasa a formar parte del grupo de no adscritos en el pleno municipal.

La salida de Sánchez se suma a otras rupturas con el partido en el archipiélago, visibles en el Parlamento de Canarias o en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en Fuerteventura.

Este viernes Alberto Rodríguez, portavoz de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, revocaba a Clotilde Sánchez como representante de su formación en los órganos de la Agencia de Paisaje Urbano y en el Consejo de Mujeres por la Igualdad. Tras ir apartándola en pasos previos de las comisiones de pleno.

Ante este escenario, y con las claras divergencias que se habían evidenciado en las últimas semanas, Sánchez ya ha firmado su renuncia y su mudanza a los no adscritos, siendo la segunda ruptura de este mandato tras la salida de José Eduardo Ramírez de Nuevas Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  4. 4 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  5. 5 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  8. 8 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala