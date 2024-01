Janoa Anceaume deja Vox y entra a formar parte del Gobierno de Telde

Justo a la finalización del Pleno de enero del Ayuntamiento de Telde, el alcalde Juan Antonio Peña anunció que la concejala Janoa Anceaume abandonaba Vox y a partir de ahora formará parte del Gobierno municipal en las áreas de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo. A lo largo del Pleno ya se vislumbró que en Vox Telde se había producido una ruptura, ya que cuando la concejala Rita Esmeralda Cabrera fue a exponer una moción, Janoa Anceaume abandonó el salón de plenos.

Janoa Anceaume ha emitido un comunicado, en el que se destaca que «después de semanas de reflexión ante la situación de la ciudad y de lo que debe ser prioritario para el bienestar de la ciudadanía. Entendiendo que el mandato de los teldenses en las pasadas elecciones fue claro y contundente, apostando por el cambio, tanto político como de formas, y es por ello que, manteniendo el compromiso con el municipio, da un paso al frente con la delegación de áreas de la institución municipal. La concejala agradece la confianza del alcalde-presidente de la Administración Local, Juan Antonio Peña, y del resto de compañeros y compañeras del gobierno municipal, equipo al que ofrece su lealtad y trabajo para seguir con un Telde que va adelante. Respecto a su afiliación política, desde hace algún tiempo formalizó su baja voluntaria en la formación política Vox, de la cual ya no mantiene ningún vínculo y, además, ha trasladado al alcalde su voluntad inmediata de abandonar el grupo político municipal mixto-Vox y pasar a ser concejala no adscrita a ninguna formación política. De esta manera, mantiene así su libertad de decisión e independencia. Abandona la formación política después de sentirse alejada del espíritu que le ilusionó y que creyó que era posible desarrollar. Manifestando que la actitud y actuación mantenida por el partido en el ámbito local no construye, sino todo lo contrario, pretende destruir el avance de la ciudad y perseguir al alcalde y concejales con el fin de deteriorar su imagen. Esta concejala no quiere ser partícipe de artimañas, conspiraciones y acciones desmedidas que no buscan nada bueno, sino lo contrario«.

Recalcando a continuación que «existe una campaña preparada para destruir los logros de Peña y de su equipo y, ante esta situación, no hay suma posible, sino todo lo contrario, el ofrecimiento por parte de esta concejala para luchar contra las adversidades y para conseguir que por fin que Telde avance. Anceaume declara que durante estos meses no ha sido consultada para las decisiones del grupo al que pertenecía, ni invitada a actos públicos, declaraciones mediáticas o acciones que considera que deben ser tratadas en consenso. Durante los últimos tiempos ha predominado el «ordeno y mando», arrinconando sus opiniones y aportaciones. Destacando que las acciones del grupo mixto-Vox durante este tiempo no le representan, ni fueron consultadas, y se deben a la imposición de un único criterio, por lo que, si se considera, se tenga en cuenta. Anceaume remite cualquier declaración mediática respecto a este asunto a este propio comunicado, aclarando que no participará de batallas o debates mediáticos que solo buscan crear ruido y no construir. A partir de este momento, con la asignación de las concejalías, la lealtad a la ciudad y al gobierno es máxima, cumpliendo así con el espíritu de cambio, ilusión y entusiasmo que se vive en Telde«.

En un Pleno bastante bronco, Sergio Ramos, vicealcalde y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde, anunció públicamente que su formación rompía relaciones en Telde con Vox, a raíz de un hecho en la que intervino la concejala Rita Esmeralda, del partido de ultraderecha, «en el que se puso en peligro la integridad física de nuestra concejala Ángeles Álvarez», advirtiendo a la representante de Vox que «se ha equivocado de adversario político«.