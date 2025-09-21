Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

El Partido Popular tiene un reto que le obsesiona: recuperar Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad fetiche durante los años del incontestable liderazgo interno de José Manuel Soria. Así quedó patente este domingo en la apertura del curso político de la formación conservadora, un acto en el Pueblo Canario en el que por sorpresa se pudo ver a Clotilde Sánchez, concejala en la capital que el pasado viernes abandonó las filas de Vox y pasó al grupo de los no adscritos

Este movimiento podría ser el anticipo de la llegada de la edil al PP, algo similar a lo que hace unos meses sucedió en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, cuando Miguel Rastrero, único concejal de la ultraderecha en la isla, pasó a militar bajo las siglas populares.

Clotilde Sánchez aspira a un movimiento discreto y, por el momento, se niega a hacer declaraciones para explicar su salida de Vox. Previo a este paso, cuando en las Oficinas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria se sentía que la formación encabezada por Alberto Rodríguez vaciaba de contenido la presencia en su grupo de Sánchez, desde los conservadores se tanteó su posible traslado a su grupo, integrado en la actualidad por nueve concejales.

En cualquier caso, tras una década fuera del gobierno de la capital grancanaria, feudo histórico desde el primer acceso de Soria a la Alcaldía en 1995 –con la breve interrupción del mandato socialista de Saavedra en 2007–, el PP tiene claro que tras las apuestas fallidas de sus dos últimos procesos electorales quieren recuperar la ciudad.

«Ciudad gris, oscura y abandonada»

Eso quedó patente en los discursos que escuchó la audiencia del Pueblo Canario, comenzando por el de Poli Suárez, presidente insular de los populares. «Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad gris, oscura y abandonada, que no escucha a sus vecinos ni atiende a sus barrios. El PP trabajará para recuperar Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de la isla y el gobierno de muchos municipios que merecen un presente y un futuro mejor que solo puede garantizar el PP», indicó, según el comunicado de prensa remitido por el propio partido.

Entre los oradores del acto de apertura de curso del Partido Popular de Gran Canaria estuvo Jimena Delgado, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento capitalino, que quiso exhibir también una voz crítica con el gobierno de Carolina Darias: «Necesitamos un proyecto de ciudad que escuche a los vecinos, que actúe en los barrios y que devuelva a la capital el dinamismo económico y la calidad de vida que merece. Además de una gestión municipal que priorice la movilidad, la seguridad y la atención a los barrios, impulsando iniciativas que favorezcan el empleo y la actividad económica en todos los distritos».

Con esas coordenadas, y a la espera de lo que suceda en los próximos días con Clotilde Sánchez, que si se mantiene en el grupo de los no adscritos podría perjudicar la presencia de los populares en las comisiones de pleno, el PP insular fija en Las Palmas de Gran Canaria una de sus prioridades electorales.