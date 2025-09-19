El uso del transporte privado en Las Palmas de Gran Canaria desciende un 10% tras la pandemia

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:02 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

El uso del transporte privado en Las Palmas de Gran Canaria ha descendido un 10%, según los datos ofrecidos por José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, y reflejados en la encuesta ciudadana que forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se presentó este viernes.

Los datos se extraen de un trabajo de campo realizado a través de 12.416 entrevistas telefónicas, de las cuales 7.682 (el 61,9%) fueron entre la población de Las Palmas de Gran Canaria, según señala el área municipal de Movilidad con fuentes interrogadas durante el tramo final de 2024.

En concreto, el reparto modal de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria sigue teniendo el vehículo privado como el medio de locomoción preferente, situándose en un 39% frente al 49% de 2020. Tras él, el 31,8% de los desplazamientos interurbanos se realizan a pie, el 21,5% se hace en guaguas, el 4,7% en taxis y el 3% en bicicletas y patinetas, este último medio multiplica por dos su último registro que fue de 1,5% hace cinco años.

El edil de Movilidad expone que este balance se empezó a tomar como referencia en 2011 y que ha pasado por la gestión en el Ayuntamiento de distintas fuerzas políticas. Los datos de ese año, los más antiguos tomados como referencia, indicaban que el reparto modal era el siguiente: el 67% se desplazaba en transporte privado, el 15,10% lo hacía a pie, el 13% en Guaguas Municipales, el 4,5% en taxi y otros y el 0,40% en bici y otros vehículos de movilidad personal.

Participación ciudadana

La presentación de estos datos se enmarcan en la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la Semana Europea de la Movilidad. Ramírez indicó que «esta evolución no es casual, es el resultado de las actuaciones y el firme impulso a las políticas de sostenibilidad por parte del Ayuntamiento a lo largo de esta última década, experimentando un cambio hacia la sostenibilidad que no solo se consolida, sino que además se acelera desde hace cuatro años».

Tras presentar los datos se estableció que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible avanza hacia su último año de implantación, fijado en un horizonte de trabajo que comenzó en 2023 y prevé su finalización en 2026, a través de un proceso de participación ciudadana.

Según dijo Ramírez y quedó consignado en una nota de prensa, el Plan incorporará durante el tramo definitivo de su desarrollo en la ciudad un conjunto de medidas orientadas a seguir transformando la movilidad urbana, como la optimización de la red de transporte público, la regulación del tráfico vehicular, la peatonalización de calles y zonas 30, la mejora de la seguridad vial en entornos escolares, la creación de nuevos itinerarios ciclistas y carriles bus, y más proyectos de zonas de bajas emisiones, entre otros.