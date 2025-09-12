Las Palmas de Gran Canaria: La Fiesta de la Bici tomará la Avenida Marítima el domingo 21

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, y el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, presentaron en la mañana de este viernes el programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2025, que se celebrará en la capital grancanaria del 16 al 22 de este mes de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todos'.

El programa, que como reseñó Ramírez «hace hincapié en la accesibilidad» pues busca «tener en cuenta todas las movilidades», cuenta con el respaldo de la entidad cabildicia y arrancará el día 16 con «la presentación de una nueva área de intercambio en La Ballena, que está bajo el paraguas del proyecto Spine», una iniciativa basada en el este programa europeo que apuesta por iniciativas que refuercen los sistemas de transporte público mediante su integración inteligente y la reorganización del uso compartido del espacio.

Este proyecto, dijo el edil, se explicará ese martes, pero avanzó que «va a ayudar a una pequeña transformación desde el punto de vista de la movilidad de una zona tan importante como es La Ballena, en la parte alta de la ciudad, dándole la posibilidad a la ciudadanía de utilizar guagua, taxi y otros medios de transporte de una manera mucho más sencilla».

Además, ese día 16, el Castillo de Mata acogerá unas jornadas a cargo de Ana Montalbán, directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan, una iniciativa a la que adhirió la capital grancanaria durante la SEM de 2024.

Ramírez comentó que el programa continuará el miércoles 17 con la presentación del proyecto de Guaguas Municipales 'Canarias Suena', «en colaboración con la SGAE». Tampoco quiso desvelar mucho de la iniciativa pero sí que comentó que «es una cosa curiosa que, además, encaja también con las aspiraciones de la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias de convertirse en Capital Europea de la Cultura», en 2031.

Dijo que el programa continuará el jueves 18 en el barrio de Alcaravaneras, donde recordó «va a estar nuestra experiencia de Zona de Bajas Emisiones, en la que vamos trabajando a lo largo de todo este año».

Explicó que «presentaremos los avances que tenemos hasta ahora de la ZBE, pero aprovecharemos también para trabajar con el CEIP de Las Alcaravaneras, con los niños y niñas de ese centro educativo, para que nos ayuden a diseñar algunas de las acciones que se van a implementar en el barrio», con talleres en el entorno de la calle Galicia, frente al Mercado Central.

Asimismo, señaló que el viernes día 19 «vamos a tener una jornada en donde vamos a explicar el comienzo de la elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad» pues el «vigente es del año 2014» y «prácticamente lo hemos cumplido en su totalidad».

Recalcó que «la ciudad tiene nuevos retos y tenemos que plantearnos nuevas propuestas». Por ello, dijo, «vamos a abrir el debate» para elaborar ese nuevo proyecto que «cuenta con financiación de la consejería de Teodoro Sosa».

El sábado día 20 el programa de la presente edición de la SEM prevé dos actividades. La primera será a las 10.00 horas en el Parque de Educación Vial de la Policía Local, donde tendrá lugar el primer encuentro Vopia (Voces del Órgano de Participación de la Infancia y de la Adolescencia) del curso escolar, con la participación de distintas personas del ámbito de la movilidad que formarán a los niños y niñas.

Ese mismo día, pero a partir de las 17.30 horas, el parque del Estadio Insular será escenario de «un pequeño concierto de Barrios Orquestados, pero también vamos a aprovechar para darle visibilidad a algunos de los proyectos que tenemos en marcha, como por ejemplo la Sítycleta Sin Límites», relató el concejal de Movilidad.

Fiesta de la Bici

El acto principal de este programa de actividades volverá a ser la Fiesta de la Bici, que se va a desarrollar el domingo 21 desde las 10.00 horas y que, como reseñó Ramírez, tendrá «similares características a la del año pasado» ya que partirá sobre las 11.00 horas «de Belén María y acabaremos en la Fuente Luminosa atravesando la Avenida Marítima, que es la vía importantísima de la comunicación de la ciudad que una vez al año ocupamos con movilidad sostenible».

Por último, expuso el edil de Movilidad, la SEM 2025 echará el cierre el lunes 22 con la iniciativa el 'Día sin coche', que se va a desarrollar en el entorno del Obelisco, cerrando al tráfico un tramo de Tomás Morales para realizar actividades por la mañana con el alumnado de los CEIP Aguadulce, Nanda Cambres y Giner de los Ríos; y por la tarde, con usuarios del Centro Cívico Suárez Naranjo.

El consejero insular Teodoro Sosa resaltó la importancia de una propuesta tras la que, dijo, hay trabajo de años por parte del área de Ramírez, pues «en los últimos años la movilidad h