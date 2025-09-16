De la guagua a la bici (o al revés): Las Palmas de Gran Canaria estrena su primer intercambiador de transporte público Las paradas junto a La Ballena, en Escaleritas, guiarán a los usuarios hacia otros modos de transporte público

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, observa la nueva señalética del intercambiador.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 11:21 | Actualizado 11:34h.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó este martes la primera área de intercambio modal de transportes de la ciudad. Se trata de un punto en el que se anima e informa a los usuarios del transporte público de las posibilidades que tienen de seguir desplazándose sin necesidad de coger el coche privado. Para ello, se acercan las paradas de guaguas y las estaciones de bicicleta y patineta pública. Y se colocan unos carteles que señalan los puntos donde se puede dar el salto a la guagua o a los vehículos de movilidad personal municipales.

El punto escogido para iniciar esta apuesta ha sido la trasera del centro comercial La Ballena, en el lado que da hacia Escaleritas. Allí la parada de la guagua que está en sentido bajada ya dispone de la nueva señalética. Y pronto lo tendrá la nueva parada que Guaguas Municipales que se habilitará justo enfrente, gracias al traslado hasta allí de la que está en uso en el interior de la rotonda de Fernando Giménez Navarro (donde está la escultura 'El Vigía', de Miquel Navarro).

Esta nueva ubicación de la parada permitirá acercar las guaguas a la estación de bicicletas eléctricas que está en la entrada sur del parque de La Ballena, donde fue instalado el primer árbol solar de España para recarga de bicis públicas.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, detalló que, «a través de una señalética unificada, fácilmente identificable, se trata de poder saber exactamente cómo nos podemos mover en esta zona, cómo podemos intercambiar de venir en guagua, después movernos en bicicleta, movernos en patineta o incluso con rutas peatonales, y, sobre todo también, muy accesible para personas con diferentes discapacidades».

El intercambiador de La Ballena arranca como experiencia piloto en la que se dará ahora la posibilidad a los usuarios de realizar aportaciones y sugerencias sobre la señalética especial de estos nodos antes de definir los paneles definitivos.

Luego, la intención del Consistorio capitalino es crear, al menos, dos nuevos intercambiadores: uno en la zona del Auditorio y otro en Siete Palmas, junto a los centros comerciales. Estas nuevas áreas de cambio modal de transporte estarán operativas en el primer trimestre del año que viene.

Presentación de la nueva señalización de los intercambiadores modales de transporte público. Cober

En el caso de la capital grancanaria, el Ayuntamiento ha realizado el encargo a la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) para que desarrolle este proyecto, que tiene un coste de cerca de un millón de euros.

Las Palmas de Gran Canaria forma junto a Amberes (Bélgica), Bolonia (Italia) y Tallin (Estonia) el grupo de ciudades que pondrá en funcionamiento este tipo de medidas antes de exportarla a otras urbes como Valladolid, Barreiro (Portugal), Zilina (Eslovaquia), Sibenik (Croacia), Hrakleion (Grecia), Gdynia (Polonia) y Rouen (Francia).

José Eduardo Ramírez adelantó que, en octubre, Las Palmas de Gran Canaria acogerá un encuentro de las ciudades Spine donde se compartirán experiencias y se conocerán las distintas políticas de movilidad que se están poniendo en marcha.