Sensores para frenar la contaminación en el barrio de Las Alcaravaneras

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:18 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

Dos sensores para frenar la contaminación con una experiencia piloto en el barrio de Las Alcaravaneras. Su instalación servirá para medir en tiempo real la calidad del aire y los niveles de ruido. Se trata de unas herramientas clave para evaluar el impacto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la salud ambiental del área.

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organizó una actividad participativa con el alumnado del CEIP Alcaravaneras, centrada en el diseño de la futura Zona de Bajas Emisiones en el barrio de Las Alcaravaneras, frente al Mercado Central.

Esta iniciativa buscaba informar sobre los cambios urbanos e involucrar a los más jóvenes en la transformación de su entorno, promoviendo una ciudad más sostenible. Además, la actividad contó con la colaboración de la empresa de animación Tictac Crea, que dinamizó la participación infantil en la plaza, haciendo del urbanismo una experiencia lúdica y educativa.

En el acto de este jueves estuvieron presentes el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, el responsable de Movilidad e Innovación de Sagulpa, César García y los miembros de Tictac Crea, completando así una jornada donde la movilidad sostenible se vivió desde la cercanía y la creatividad de los niños y niñas que no quisieron perderse la cita.

El concejal de Movilidad, destacó que «el barrio de Las Alcaravaneras disfrutará de la experiencia piloto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)». Según José Eduardo Ramírez, ya se ha finalizado el proyecto en su totalidad, se ha aprobado la ordenanza correspondiente y se ha desarrollado un proceso participativo para informar y recoger aportaciones de la ciudadanía.

«Además, ya hemos lanzado las licitaciones para la instalación de sensores en todo el barrio, que nos permitirán medir la calidad del aire, especialmente partículas en suspensión como PM2.5 y PM10, así como el nivel de ruido ambiental. Esto es esencial, ya que queremos comenzar cuanto antes a recopilar datos y evaluar el impacto de las futuras medidas. Nuestra meta es reducir tanto la contaminación atmosférica como la acústica«, explicó el concejal.

Una parte destacada del proyecto es la implicación del CEIP Las Alcaravaneras, cuyos alumnos están colaborando en el diseño de la identidad visual del nuevo modelo de barrio. «Algunas calles se cerrarán al tráfico y se convertirán en peatonales mediante acciones de urbanismo táctico, donde el color y el arte urbano transformarán el entorno. Los niños y niñas se encargarán de dar vida a estas calles con sus propias creaciones», añadió.

Respecto a los plazos, el concejal aclaró que «nosotros ya hemos realizado los estudios previos necesarios, incluyendo análisis de impacto de género y efectos sobre el comercio local. Hemos aprendido de los errores cometidos en otras ciudades para no repetirlos aquí. Nuestra intención es que, antes de finalizar el año, se apruebe inicialmente el proyecto y se abra el periodo de alegaciones, con el objetivo de tener la ZBE operativa en 2026«, concluyó.

Por su parte, César García, responsable de Movilidad e Innovación de Sagulpa, detalló algunos aspectos técnicos clave: «Vamos a instalar dos sensores medioambientales, uno en el entorno del Mercado Central y otro en el Estadio Insular. Estos equipos medirán en tiempo real variables como el nivel de ruido por día y hora, la concentración de partículas PM2.5 y PM10, temperatura y humedad, lo que nos ofrece una visión del entorno urbano«. Además, señaló que los sensores funcionan con paneles solares, lo que facilita su instalación y garantiza la autonomía eléctrica.

Finalmente, Judith Santana, monitora de la iniciativa Tictac Crea, promovida por el Ayuntamiento, valoró positivamente la intervención: «Me encanta esta iniciativa. A menudo el tráfico es tan denso que, a pesar de estar a solo cinco minutos, puedes tardar 20 en llegar. Que se cierren algunas calles al tráfico es una mejora. Nuestra labor ha sido decorar las calles con pinturas y elementos visuales inspirados en la imagen del proyecto«.