Vecinos protestando por la elección del local con aforo reducido.
Vecinos protestando por la elección del local con aforo reducido. Cober

Las Torres se levanta ante Carolina Darias

Los vecinos abandonan la reunión sobre la posible expropiación de sus viviendas al producirse en una sala de aforo reducido

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:36

Los vecinos del barrio de Las Torres que asistieron a la reunión con la alcaldesa Carolina Darías, con motivo de la posible expropiación de 128 viviendas en la modificación del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria, se levantan y abandonan el salón vecinal y suben a la plaza como protesta contra el Ayuntamiento por haber escogido una sala en la que cabía un número reducido de personas.

Darías explicó que la elección del local tenía que ver con la utilización de medios técnicos para explicar «que ninguna casa iba a ser afectada».

Asesores municipales trataban de mediar, pero los vecinos no bajaban el nivel de su protesta y lamentaban que la alcaldesa tardará tantos meses en atenderlos.

Al grito de «las casas de Las Torres no se tocan» interrumpieron la intervención de la jefa del gobierno local.

Patrullas de la Policía Local se han personado en el barrio y rodean el local vecinal. Solo un reducido grupo de vecinos se quedaron en la sala mientras los que estaban en el exterior gritaban a los políticos que estaban dentro.

Pese a ello, las técnicas de Urbanismo, con la voz quebrada por la tensión, continuaban con la exposición por petición de la alcaldesa para el pequeño grupo de vecinos que seguían en la sala. Mientras eso sucede el ruido continúa en el exterior.

Tras la finalización de la explicación en el interior de la sala, Darías subió a la plaza y megáfono en mano se dirigió a los vecinos que aún quedaban allí. Darías insistió en que ninguna persona perderá su casa en el proceso y se comprometió a regresar a un espacio que pueda acoger a todos para una nueva explicación.

Ver 25 fotos

