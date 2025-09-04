Geursa no convence a Las Torres Las primeras entrevistas en Urbanismo no disipan el temor a una posible expropiación de 217 viviendas que el Ayuntamiento niega

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Los primeros encuentros entre el personal de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) y los vecinos de Las Torres cuyas viviendas aparecen señaladas como posibles expropiaciones en el documento de evaluación ambiental de la modificación menor del Plan General de Ordenación no han servido para enterrar el hacha de guerra.

Las entrevistas, programadas cada quince minutos, no han servido para rebajar la tensión que soporta este barrio de Ciudad Alta desde hace varios meses.

El arquitecto Carmelo Suárez, que está asesorando a los vecinos, asistió este miércoles a una de las reuniones en la sede municipal y explicó que «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto a los técnicos de Geursa ha pedir disculpas por el error cometido».

En este encuentro, los trabajadores de Geursa aseguraron a los residentes del barrio que se iba a modificar la ordenación urbanística y que se iba a presentar otra propuesta que será respetuosa con las propiedades de los vecinos de Las Torres.

El también dirigente del Partido Comunista del Pueblo Canario detalló que acompañó a dos hermanas en la defensa de una vivienda que fue construida por su padre. «Pidieron a los técnicos de Geursa que les mostrara un plano donde se explicitara que su casa no iba a quedar como espacio libre», detalló Suárez, «y aunque la técnica les dijo que la creyeran, le respondieron que hasta que no lo vean en el plano, no la van a creer».

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró este miércoles que en Geursa no se está reconociendo ningún error por parte de Urbanismo porque la fase de evaluación ambiental no implica ningún criterio de ordenación.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en una reciente entrevista concedida al programa El Drago de la cadena Ser, volvió a defender que la ordenación del barrio se va a definir a partir de ahora ya que la evaluación ambiental no implica ninguna definición ni concreción del futuro del barrio.

La regidora socialista detalló que los vecinos «van a quedar muy tranquilos» después de las entrevistas porque van a ver que no se producirán expropiaciones que afecten a viviendas «Certificaremos que el barrio de Las Torres va a segur siendo el barrio de Las Torres en las mismas condiciones», aseguró.

Darias también insistió en la idea de que los vecinos de Las Torres han sido engañados y se les ha insuflado un temor infundado.

Sin embargo, Carmelo Suárez criticó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esté haciendo que «los técnicos sean los que den la cara, en lugar de los políticos».

En su opinión, el grupo municipal de gobierno no quiere aparecer como «derrotado» por parte de la lucha vecinal que se ha desarrollado en los últimos meses, después de que las asociaciones de vecinos de Las Torres Altas y Las Torres Bajas se percataran de que el documento de evaluación ambiental de la modificación puntual del Plan General de Ordenación en el ámbito de Nueva Ciudad Alta esbozaba la expropiación de 127 casas.

Suárez asegura que la estrategia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es dividir a los vecinos para debilitar el conflicto. Por eso, los representantes vecinales y los residentes que se han reconocido como afectados por la propuesta se reunirán en los próximos días para organizar las líneas de protesta.

Estos ciudadanos insisten en que la lucha vecinal del barrio de Las Torres no llegará a su fin hasta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no invalide la propuesta.