Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres Considera que el informe ambiental no puede ser recurrido y los vecinos anuncian una nueva protesta el sábado en la playa de Las Canteras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no admitir los 548 recursos presentados por vecinos y asociaciones de Las Torres y otros barrios contra la tramitación de la modificación menor del Plan General de Ordenación en el ámbito de Nueva Ciudad Alta que tiene en vilo a los residentes de Las Torres por la posibilidad esbozada de que se acabe expropiando 127 casas.

Los vecinos presentaron una batería de recursos contra el informe ambiental estratégico de la formulación municipal entre el 21 de julio y el 11 de agosto. En sus alegaciones, reclamaban que el informe de evaluación ambiental fuera declarado nulo de pleno derecho por cuanto que siguió un procedimiento que, desde su perspectiva no se ajusta a la norma. Además, consideran que la propuesta vulneró derechos fundamentales al esbozar el derribo de viviendas junto a solares sin edificar donde se proyectan bloques de distintas alturas; y por promover una actuación urbanística «violenta» que no ha tenido en cuenta el «impacto medio ambiental que produciría la demolición de las 127 viviendas».

Sin entrar en el fondo del asunto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acumuló todos los recursos vecinales por entender que compartían el mismo contenido presentado por diferentes personas y decidió no admitirlos en una única resolución firmada por el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque.

El escrito municipal detalla que los recursos solo se puede interponer «contra el acto final del órgano sustantivo que apruebe o adopte el plan o programa, o autorice el proyecto». En este sentido, se aclara que los informes ambientales -como el de Nueva Ciudad Alta- «no son considerados actos administrativos finales y, por lo tanto, no son directamente recurribles en vía administrativa».

Los vecinos de Las Torres ya están estudiando el alcance de esta resolución ya que pueden presentar un recurso de reposición contra la decisión del Ayuntamiento de no admitir sus alegaciones, sin olvidar que queda abierta la vía de la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Este sábado, protesta en Las Canteras

Al margen de la batalla judicial y administrativa, los vecinos de Las Torres seguirán manteniendo el pulso en la calle. De hecho, han anunciado la celebración, este sábado, de una nueva concentración de protesta en la playa de Las Canteras. Con los lemas «No al pelotazo urbanístico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria» o «Nuestras casas no se tocan», la protesta tendrá lugar al final de la calle Luis Morote a partir de las 12.00 horas.

El anuncio de la manifestación coincidió este jueves con una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento en la que se informaba de que el gobierno municipal «comenzará a reunirse próximamente con los vecinos y vecinas del barrio de Las Torres que han presentado alegaciones al Informe Ambiental Estratégico de 'Nueva Ciudad Alta' para atender sus requerimientos como punto de partida del desarrollo del futuro Plan General de Ordenación».

El Consistorio recordó que la ordenación propuesta tiene solo un carácter preliminar y, por tanto, «el documento de ordenación urbanística se llevará a cabo con la participación activa de las personas residentes». Urbanismo aclara que no hay nada definido ni decidido todavía.