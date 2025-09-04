Las Torres ofrece a Darias una tregua de «40 días» para presentar «un nuevo plan»

Rebeca Díaz y David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:10 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Las Torres exige a la alcaldesa Carolina Darias que «haga una declaración pública, concreta, clara y precisa en la que diga que las casas de Las Torres no se van a tirar». Así lo manifestaron los representantes de unos vecinos que volvieron a concentrarse en la mañana de este jueves, ante las oficinas municipales de León y Castillo, en defensa de las 127 viviendas que aseguran peligran por la modificación del PGOU que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de la nueva Ciudad Alta.

Carmelo Suárez, arquitecto que asesora a los vecinos afectados en materia de urbanismo, explicó durante en acto de protesta que esta reivindicación ya se planteó tanto a la regidora capitalina como al edil Mauricio Roque, en la reunión que mantuvieron portavoces de Las Torres Altas y Las Torres Bajas el pasado 18 de julio, en la que no consiguieron que Darias suscribiera un documento de intenciones que le presentaron y en el que se garantizaba que esos hogares no corrían peligro.

Ahora los vecinos, una vez que han comenzado las reuniones de los técnicos de Geursa con los afectados a título particular, insisten en contar con «una declaración explícita» de que las casas «que hemos construido con tanto esfuerzo» no serán objeto de expropiación alguna.

Oferta de tregua

«La alcaldesa tiene que hacer una declaración pública en la que diga clara y concretamente que las casas de Las Torres no se van a tirar», apuntó Suárez, quien propuso a los presentes en la concentración dar un paso más en la lucha que mantienen por sus casas.

En concreto, planteó ofrecer a la alcaldesa una tregua «de 40 días sin movilizaciones para que presente una propuesta de un nuevo plan» en el que se especifique ese compromiso de mantener las viviendas. Una idea que respaldaron los asistentes con el matiz de que esa declaración «debe estar respalda por un acuerdo de Pleno, un decreto de Alcaldía o un decreto del concejal de Urbanismo».

Este propuesta, «como táctica de lucha», se iba a enviar al correo de la alcaldesa durante la jornada del jueves.

La intención de los representantes vecinales, como explicaron en el desarrollo de esta concentración, es «mantener al barrio unido», ya que, como señaló Carmelo Suárez, ven en las reuniones convocadas por Geursa una manera de «dividir» a los afectados, «pues los hay que son más confiados que otros».

«Utiliza a los técnicos»

En cualquier caso, reconoció que «indigna un poco» que la alcaldesa «esté utilizando a los técnicos de Geursa de pantalla, porque les hace dar la cara y su trabajo no es ese».

Añadió que él estuvo presente en una reunión este miércoles, acompañando a dos vecinas afectadas porque su propiedad «se convierte en espacio libre» en la modificación del planeamiento.

«Los técnicos estuvieron muy correctos, aguantando la presión de los vecinos, y dijeron que el plan se va a retirar. Pero, ¿por qué no lo dice la alcaldesa?», pregunta Suárez.

A su vez, Juan Angulo, presidente de la asociación de Las Torres Altas, mostró la convicción de los afectados en seguir en la pelea por sus casas. Así expuso que «vamos a continuar hasta conseguir la paralización de esto. O se para el plan general y empezamos desde el principio, con un acuerdo firme donde en las modificaciones que se quieran hacer no aparezcan las casas de los vecinos, o vamos a seguir adelante», reseñó.

El contador a cero de Darias

Por su parte, Darias respondió este jueves a preguntas de los periodistas sobre Las Torres señalando que «el informe ambiental solo tiene efectos en el ámbito ambiental, no tiene ninguna incidencia en lo que tiene que ver con la ordenación. Hemos dicho que el contador de la ordenación está a cero. Y en esa ordenación vamos a contar con los vecinos».

«El informe ambiental es un acto de trámite y no admite alegaciones o recursos. Por lo tanto los vecinos que han presentado alegaciones las han visto inadmitidas, pero esos recursos han sido tenidos en cuenta. Hemos tenido reuniones con esos vecinos para informarles cómo quedarán sus casas, que será en el mismo estado en el que se encuentran ahora», añadió.

La alcaldesa dijo que «serán otros los que habrán insuflado miedo a los vecinos» y «Las Torres seguirá siendo el barrio de Las Torres tal y como esta ahora».

Por último, apuntó que «no hemos cambiado ni un ápice. No rectificamos nada porque no tenemos nada que rectificar».