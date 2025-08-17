Las Torres planta su protesta en La Barra Los vecinos que denuncian los planes de expropiación de 127 viviendas despliegan unas pancartas en el arrecife de Las Canteras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Los vecinos de Las Torres que mantienen un frente abierto contra la modificación menor del Plan General de Ordenación en el ámbito de Nueva Ciudad Alta por el temor a que la ordenación del barrio suponga la expropiación de 127 viviendas protagonizaron una original protesta en la playa de Las Canteras este sábado. Un grupo de vecinos fue nadando hasta La Barra, aprovechando la bajamar, y desplegaron allí pancartas para denunciar su desacuerdo con la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Provistos de una pequeña embarcación hinchable, los vecinos lograron llevar las pancartas hasta La Barra, donde exhibieron sus peticiones sin causar daño a la formación rocosa natural.

No es la primera vez que La Barra se utiliza como plataforma de reivindicación. Trabajadores de la Televisión Canaria reclamaron desde allí mejoras de sus condiciones laborales en el año 2010. Luego se han sucedidos otras protestas como la del sindicato Co.bas en protesta por los altos niveles de desempleo en 2013; la de Unidos Podemos, en 2016, por un turismo sostenible; y la de empleados públicos y la de la plataforma Salvar Chira-Soria en 2021.

La protesta se produce solo dos días después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunciara que se iba a reunir con los vecinos para definir los detalles de la nueva ordenación urbanística. Desde el Consistorio se insiste en que «los documentos publicados hasta ahora, que pertenecen al ámbito ambiental y no al de ordenación urbanística, no implican ninguna expropiación en esta zona».

Sin embargo, los vecinos de Las Torres desconfían de estas afirmaciones y exigen la retirada de la alternativa que se incluyó en la fase de evaluación ambiental y que afectaba a más de un centenar de propiedades.