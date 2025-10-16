Los retos de Sagulpa para 2026: desde resucitar la patineta a arreglar los semáforos de la ciudad La zona azul y verde reportarán 5,2 millones de euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que los estacionamientos aportarán 5,88 millones

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Resucitar la patineta pública, activar la zona de bajas emisiones de Alcaravaneras, reparar el sistema semafórico de la ciudad y levantar las barreras de los aparcamientos del Centro (en el Guiniguada) y de Blas Cabrera Felipe. Estos son los principales retos que se marca la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa) para 2026, cuando su presupuesto suba hasta los 13,93 millones de euros (+5,2%).

La memoria que ha sido llevada al consejo de administración celebrado este miércoles plantea el año 2026 como el del remate de muchos proyectos en los que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo.

El primer paso se quiere dar con la aprobación de la ordenanza de la zona de bajas emisiones, que se activará con casi un año de retraso respecto a las previsiones iniciales. Aunque los cálculos que manejaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pasaban por convertir Alcaravaneras (entre Pío XII, Pí y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas) en la primera área de circulación restringida a fines de este año, ahora se prevé aprobar la ordenanza en el primer trimestre de 2026.

Desde ahí, se plantea un despliegue de la zona en tres fases: la delimitación del perímetro; la instalación de las cámaras y los sensores para controlar que solo entren vehículos con etiquetas 0 Emisiones o ECO de clasificación ambiental, residentes o quienes se dirijan a los aparcamientos; y, por último, el despliegue informativo del sistema para ponerlo en marcha en el último cuatrimestre del próximo año. Para ello se reserva una cantidad de unos 250.000 euros.

En primavera, mientras llega al pleno la ordenanza de la zona de bajas emisiones, se espera que resucite el sistema de patinetas públicas, que fue frenado en 2023 por una sentencia como consecuencia de una denuncia del PP por el hecho de que el inicio del sistema lo ordenó el edil de Movilidad, en lugar de hacerlo el Pleno.

Como complemento a esta medida, Sagulpa reserva 250.000 euros para la adquisición de nuevas bicicletas eléctricas.

El sistema Moxsi, que engloba la Sítycleta y la Sítyneta, generará unos 270.000 euros de ingresos a Sagulpa, lo que supone un 12,5% más que en 2025. Este incremento se explica por la reactivación de la patineta pública.

Los nuevos aparcamientos

Para finales del año se sitúa la puesta en marcha del aparcamiento intermodal del Centro, entre las calles Juan de Quesada y Real de San Roque, cuya construcción y explotación saldrá a licitación por 4,52 millones de euros. Se trata de una estructura modular, con 236 plazas, que se plantea como un aparcamiento provisional «para dar servicio de aparcamiento a la zona centro de la ciudad y al entorno administrativo».

Este proyecto cuenta con una subvención de tres millones de euros de los fondos Next Generation que habrá que prorrogar para poder usarlos y finalizar la obra antes de que acabe 2026.

Sin embargo, el proyecto -que se completa con una planta fotovoltaica que abastecerá de energía limpia al propio aparcamiento- depende que se ejecute la expropiación de un inmueble en calle Real de San Roque. «El proyecto se realizará siempre que se solucione el problema con la expropiación de la edificación y se traspasen los fondos a esta sociedad municipal por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», detalla Sagulpa.

En 2022 ya se adjudicó su construcción, pero finalmente la empresa que ganó el concurso retiró su oferta.

Si todo va bien, su apertura en el último trimestre del año 2026 podría coincidir con el segundo aparcamiento, el del Paseo de Blas Cabrera Felipe, que será también intermodal. Aunque este equipamiento se construyó a mediados de 2022, las dificultades para inyectarle la energía necesaria para su funcionamiento ha lastrado su activación.

La puesta en marcha de estos dos nuevos aparcamientos permitirán que los ingresos de Sagulpa por la explotación de estacionamientos crezcan hasta los 5,88 millones de euros (+6,7%). A ello contribuirá también la explotación de sus dos plantas fotovoltaicas y la mejora de la rotación en los diez aparcamientos que gestiona la sociedad municipal palmense.

Los semáforos que siempre se apagan

Otro de los retos que se marca Sagulpa para el año que viene es el acondicionamiento de las acometidas eléctricas dañadas en la red semafórica municipal, para lo que se reservan 561.992,58 euros. «Se aplicará a la renovación de las acometidas de diferentes puntos críticos que se encuentran regulados por semáforos en estado de obsolescencia», detalla la memoria, «en el presupuesto, no se prevé ni ingresos ni gastos por la gestión de este servicio hasta que se pueda definir el encargo para el mantenimiento del servicio y puesta en marcha del mismo en su globalidad».

En el año 2022, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya detectó que tenía un total de 42 cruces en los que la renovación de la red semafórica era una necesidad urgente.

Vinculada a la renovación semafórica está también el proyecto de acondicionamiento y posterior equipamiento de la nueva oficina de Sagulpa en la calle Alcalde José Ramírez Bethencourt 26, para el que se reserva 150.000 euros. Desde allí también se gestionará la zona de bajas emisiones de Alcaravaneras. El nuevo edificio, que está ubicado junto a las oficinas centrales de Sagulpa, tiene una superficie de 517 metros cuadrados, por los que se acordó el pago de 608.000 euros con fondos propios.

El proyecto de construcción del nuevo depósito de vehículos en Jinámar también dará sus pasos el año que viene. Para ello se reservan unos 300.000 euros que se destinarán a acometer los trabajos previos de construcción del potrero, cuyo coste final rondará los 4,43 millones de euros. «Dada la incertidumbre para la obtención de los fondos de este proyecto, solo se manifiesta en este presupuesto dicha inversión inicial financiada con cargo a los presupuestos municipales de 2026», detalla Sagulpa.

Esta instalación sustituirá a la del Rincón, por la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga unos 3.000 euros cada mes.

El espacio de Jinámar se consolida como aspiración de Sagulpa para instalar el depósito de vehículos después de que Guaguas Municipales renunciara a llevar allí sus cocheras. Hay que recordar que la empresa municipal de transportes ha optado por consturir estas cocheras en el Tívoli.

Las grúas aportarán 534.000 euros, aunque se prevé un descenso del número de vehículos retirados.

La zona azul genera más ingresos

Con todo ello, las inversiones previstas por Sagulpa para el próximo año ascenderán a 6 millones de euros, de las que el 72% están subvencionadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a los ingresos, una de las principales fuentes de financiación de Sagulpa estará en la zona azul y verde, que reportarán 5,19 millones de euros. «El aumento previsto asciende a 99.617,89 euros y se debe principalmente al aumento de plazas que se puso en funcionamiento en el último trimestre del ejercicio 2025 y que ahora se prevé que figuren en explotación durante 2026», indica el documento de Sagulpa, «el número de plazas que se mantendrán disponibles en el servicio de estacionamiento regulado ascenderá a 7.001 plazas, de las que 3.857 plazas serán en zona azul y 3.144 plazas en zona verde».

La memoria también apunta la posibilidad de crear un centro de innovación azul para impulsar las artes y actividades creativas en el edificio 'Cachalote', en el barrio de San Cristóbal.