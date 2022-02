El PP pide subir el gasto social hasta los 41 millones y critica el nivel de inversión

El Partido Popular anunció este lunes la presentación de una enmienda de devolución de los presupuestos municipales porque entiende que se trata de unas «cuentas ficticias que no mejoran la vida de los vecinos», según su portavoz, Pepa Luzardo.

La concejala centró sus críticas a las cuentas que pasarán este martes por una sesión extraordinaria de la comisión de gestión económica-financiera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el apartado social y en la regeneración económica.

Para Luzardo, una ciudad como la capital grancanaria debería aspirar a destinar como mínimo un 10% de su presupuesto al gasto social. Entiende que el Consistorio debería partir de 41 millones de euros para atender a las personas que se han mostrado más vulnerables ante la crisis, en vez de los 36 millones de euros que tiene consignado el documento.

«Los comedores sociales solo han recibido la donación del Belén de Arena y no quieren resolver el problema del reparto de alimento, no pagan el transporte de estas entidades y encima cierran los locales municipales que se usaban para esto», expuso la portavoz. Su compañero, el edil Ángel Sabroso, añadió que el presupuesto de Servicios sociales «crece por debajo de lo que se ha ejecutado en 2021». En su opinión, esto es «hacerse trampas».

OTROS ASUNTOS IBI. El PP critica que se recauden 90 millones de euros por este concepto. Cree que se puede aplicar una rebaja fiscal.

Inversión. Pepa Luzardo dice que la mayor parte de la inversión de cien millones de 2021 fue para pagar facturas.

ONG. David Suárez (CC) denuncia que no se incrementan las partidas de Banco de Alimentos, Casa de Galicia o Cáritas.

La portavoz también denunció la congelación de la partida destinada a las ayudas de alquiler, que están dotadas con 1,5 millones de euros. «Con ese dinero, solo 850 familias de las 1.800 peticionarias recibieron ayuda». Y pidió al grupo de gobierno que cambie la ordenanza que rige la concesión de esta prestación económica, ya que se niega la posibilidad de renovarla a quienes hayan estado dos años seguidos percibiéndola. «El año pasado un total de 108 familias no pudieron acogerse a la ayuda de alquiler porque pasaron esos veinticuatro meses», expuso, «es traumático porque en la mayor parte de los casos se trata de familias monoparentales, formadas por mujeres con hijos a su cargo».

La concejala del Partido Popular denunció que el grupo de gobierno no ha mostrado, en el caso de los servicios sociales, el mismo interés que en otras áreas como Carnaval (+25%), Deportes (+36%) o Cultura (+11%). «Si no inyectan más dinero en el área social es porque no quieren», concluyó Pepa Luzardo, «nos gustaría que el aumento de los servicios sociales fuese el mismo que el que ha experimentado Deportes».

Para Ángel Sabroso, la importancia del presupuesto no está tanto en la cantidad que se consigna sino en la gestión del dinero que se tiene a disposición de los ciudadanos. «¿De qué sirve tener el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canariasi la ciudad está más sucia, más atascada, más descuidada, con mayor desigualdad social, con peor gestión y que es la que peor y más tarde paga a sus proveedores?», se preguntaba el edil. En su opinión, no es de recibo decir que ahora se invierte más dinero «porque lo que mide la capacidad de gestión es saber cuánto dinero se ha gastado del total de dinero del que se dispone».

Críticas de CC

También anunció una enmienda a la totalidad el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, a través de una nota de prensa. «Este presupuesto municipal no ayuda a resolver los grandes problemas que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Es un presupuesto que el alcalde, Augusto Hidalgo, utiliza para su campaña electoral, para su huida al Cabildo. Es un presupuesto que no soluciona los problemas de desempleo, no ayuda a resolver las gravísimas situaciones de abandono de muchas infraestructuras , no ayuda a resolver los problemas de trafico, es presupuesto que solo sirve para autobombo», dijo.

Según Candil la evolución del grado de ejecución presupuestaria de los últimos años ha ido mermando de manera consecutiva. Así, mientras que en el 2020 se ejecutó el 71,7% del presupuesto, en el 2021 la cifra bajó hasta el 65%, «una evolución que demuestra que de nada sirve tener más presupuesto si no se sabe ejecutar ni gastar el dinero».