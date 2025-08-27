Las Palmas de Gran Canaria: La capital cultural está cogiendo polvo

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 23:00 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria inició su actual mandato municipal con la vocación de recuperar infraestructuras emblemáticas de la ciudad como motores culturales de la propuesta heredada de aspirar a capital europea de la cultura en 2031. Todos esos proyectos nacieron con el encargo de la redacción de sus planes directores, contratados a empresas externas que hicieron su trabajo y los entregaron en tiempo y forma. Para que muchos meses después sigan cogiendo polvo en algún despacho de las oficinas municipales de León y Castillo o en las entrañas de la Sociedad de Promoción, entidad en estos momentos bajo la lupa judicial.

Entre estos proyectos destacan tres, uno de ellos con una vocación más amplia y destinada a contar el pasado militar de la capital: la Batería de San Juan. Los otros dos estaban especialmente centrados en definirse para ser parte importante de la candidatura y son la vieja factoría Fyffes, en la calle Eduardo Benot, y el abandonado Cine Guanarteme.

Esta misma semana la alcaldesa Carolina Darias contestó a este periódico que se tratan de intervenciones a «medio plazo» y que actualmente están centrados en otras acciones relacionadas con el primer corte de las candidaturas, que se llevará a cabo antes del final de año, como la elaboración del 'bid book'.

Varias fuentes confirman que los tres planes fueron entregados hace meses al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su redacción completada. El pasado mes de julio este medio contactó con el gobierno de la ciudad para preguntar, en concreto, por el de la Batería de San Juan: «El Ayuntamiento ha adjudicado un plan director, que está en las fases finales de redacción y que permitirá la recuperación y rehabilitación de este espacio histórico para el disfrute de la ciudadanía», fue la respuesta municipal. Apenas unas líneas remitidas por WhastApp desde el gabinete de alcaldía que poco esclarecían.

Sin embargo, por otras vías, se tiene constancia de que a la empresa a la que le fue adjudicada la redacción del mismo había entregado el documento el mes de diciembre del pasado 2024, hace ya nueve meses de ello.

Con este escenario, es complicado entender que la recuperación de este lugar, Bien de Interés Cultural declarado por el Gobierno de Canarias, siga en el estado de degradación permanente, siendo vandalizadas sus derruidas infraestructuras durante el primer semestre del año.

Además, esta pieza en concreto cuenta con una subvención del Cabildo de Gran Canaria, que ha hecho varios requerimientos al Ayuntamiento para qué acredite el uso de la financiación recibida, ya que no se ajusta a las condiciones firmadas.

El plan director es el documento estratégico que define los usos y las posibilidades para su recuperación y los posteriores usos que puede albergar una vez finalizados los trabajos.

Esos documentos también han sido culminados en relación a los inmuebles de la Factoría Fyffes y el clausurado Cine Guanarteme, planes directores que fueron licitados en el verano del pasado año y que también, entregados dentro del plazo exigido, son por el momento una simple declaración de voluntades puestas a limpio por escrito. Cada uno de estos planes, adjudicados a empresas distintas, ha tenido un coste cercano a los 50.000 euros.

Favorita para pasar el corte pese a todo

«No ha habido la mínima intención de poner en marcha ninguno de ellos», señalan fuentes conocedoras de la mecánica interna del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al igual en el desarrollo de otras propuestas relacionadas con el ámbito cultural de la ciudad, ya no solo en la renovación de espacios, sino en la desaparición de eventos consolidados en el calendario de la ciudad como el Womad.

Los dos inmuebles, al igual que acontece con la Batería de San Juan, muestran cada día la urgencia de su renovación. El antiguo almacén de Fyffes sigue con las puertas cerradas a cal y canto, algunas saliéndose de sus marcos, sin convertirse en ese espacio de creación activa para el que parece consignado y para el que la ciudad, en tiempos aún de Augusto Hidalgo como alcalde, 13 millones de euros.

Tampoco se producen avances con el viejo Cine Guanarteme, sede también durante muchos años de la comunidad evangelista en Las Palmas de Gran Canaria. Con un proyecto para su reconversión sobre la mesa cogiendo polvo, su fachada en el corazón del gentrificado barrio palmense permanece cerrada a cal y canto y tapiada.

Elementos contradictorios para una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura que, sin embargo, está posicionada por razones políticas como una de las favoritas para superar el corte que se va a llevar a cabo en los próximos meses a pesar de las dudas que se viven en el seno del proyecto.