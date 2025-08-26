Sin noticias del Fyffes y el Cine Guanarteme

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 23:40 Comenta Compartir

La recuperación de los edificios de la Factoría Fyffes y el del cine Guanarteme, espacios simbólicos del proyecto de la capitalidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria, siguen sin fecha concreta para su ejecución a pesar de que hace ya más de un año que los planes directores de ambos proyectos fueron licitados por el Ayuntamiento.

Así lo confirma la alcaldesa Carolina Darias, que señala que además el trabajo de la candidatura de la ciudad para 2031 está centrada en estos momentos en la elaboración de su documento central, que se debe consignar ante el comité evaluador antes del mes de diciembre. «No se pueden dar plazos concretos porque aquí ahora mismo lo importante es la elaboración del 'Bid Book'. Esa es la parte prioritaria porque es la que tenemos que presentar y que tenemos que defender. Los centros serán importantes pero llevarán una intervención a medio plazo», señaló.

Tras un primer proceso fallido en el mes de diciembre de 2023, que decayó por el informe de los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, el pasado junio de 2024 el gobierno de la ciudad exponía que los planes directores de los dos inmuebles habían sido adjudicados.

En concreto, a través de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria se adjudicó el plan director de la Factoría Fyffes a la empresa TASO Desarrollo y el plan director del Cine Guanarteme a la mercantil Culturalink S. L.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Adrián Santana todavía no había dimitido como concejal de Cultura y describía las líneas maestras de ambas ideas. «El Fyffes será convertido en una factoría cultural, un espacio de creación, de innovación y sobre todo de encuentro de sectores culturales y creativos; y el Cine Guanarteme en un centro creativo ciudadano a disposición de los vecinos y vecinas del barrio de Guanarteme, que será además punta de lanza en la estrategia audiovisual de la ciudad», señaló.

Más de un año esperando novedades

Sin embargo, aunque hace más de un año que ambas licitaciones fueron publicitadas por el Ayuntamiento, la recuperación de los inmuebles abandonados continúa varada en un proceso que, no obstante, Darias asegura que está en marcha. «Estamos trabajando con ellos, porque los planes directores marcan hojas de rutas muy intensas. Justamente en esta semana tendremos algunas reuniones preparatorias para tratar de terminar el contenido de los mismos. Y será un hito más dentro del proceso de la capitalidad cultural; en breve presentaremos nuevos elementos que formarán parte de la candidatura», señaló.

Ambos planes directores fueron licitados con una cantidad próxima a los 50.000 euros para cada uno.