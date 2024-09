Dimite el concejal de Cultura Adrián Santana

David Ojeda y Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 10:28 | Actualizado 11:09h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Adrián Santana, concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha cesado a voluntad propia de sus responsabilidades políticas junto con Rubén Pérez Castellano, asesor de cultura en Alcaldía, que en la legislatura pasada ejerció como director general de Cultura del Gobierno de Canarias.

Así se lo han comunicado al Grupo de Gobierno que encabeza la alcaldesa Carolina Darias y a trabajadores cercanos a su gestión tras tomar la decisión. Los motivos del ya exconcejal apuntan a que ha «dimitido por una serie de circunstancias», según apuntó a CANARIAS7. «Desde comienzos de este año, debido a un conjunto de decisiones internas y factores externos han conducido a un cambio en el marco y las condiciones en las que asumí la dirección de la política cultural de esta ciudad», explicó.

«Tras un intenso proceso de ponderación y análisis he concluido que, en la actual situación, no es posible llevar a cabo la política cultural que defiendo para Las Palmas de Gran Canaria y que creo que este municipio necesita. En consecuecia carece de sentido que siga formando parte de este grupo de gobierno. Es por ello que he comunicado mi decisión de dimitir del cargo que asumí desde jumio de 2023«, subrayó Santana.

«En buena lógica democrática, he decidido renunciar al acta de concejal que tengo tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 y así lo he comunicado al Grupo de Gobierno», destacó.

«Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los trabajadores y trabajadoras municipales por su trabajo, dedicación y cariño, así como a los compañeros y compañeras del grupo gobierno y al corporación. También a mi partido y mis vecinos por la confianza depositada. Le deseo suerte a la alcaldesa y su equipo en el el ejercicio de sus funciones».

Betsaida González Rodríguez era la siguiente en la lista municipal socialista que se presentó a las elecciones de mayo del pasado año. Santana estaba al frente de un área compleja, especialmente por la situación de la Sociedad de Promoción, empresa pública que se encuentra investigada por Fiscalía por la gestión económica realizada en los años precedentes.

