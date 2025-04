Jaka Lakovic y su registro de época

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de abril 2025, 12:41 Comenta Compartir

Jaka Lakovic ha llevado al Dreamland Gran Canaria a otra dimensión con la disputa de la segunda final europea en los últimos tres años. Hace justo una década, cuando de la mano de Aíto García Reneses el Granca pujó por primera vez por un título continental en la serie decisiva ante el Khimki ruso, pulso que perdió por claridad (66-91 en la ida en el Arena y 83-64 en la vuelta en Moscú), parecía que esa experiencia quedaría como una gesta insuperable por la complejidad que implica alternar competiciones dentro y fuera de España, con la carga aplastante de los viajes y el nivel supremo de los oponentes. Pero Jaka ha convertido la excepcionalidad en rutina.

En su primera temporada en el club se apuntó la memorable Eurocup conquistada en 2023 frente al Turk Telekom (71-67 en Siete Palmas), en lo que suponía el segundo título de la historia tras la Supercopa de España de 2016 ganada al Barcelona en Vitoria (79-59) con Luis Casimiro en el banquillo, y, dos cursos después, vuelve a colocar al equipo en el umbral de la gloria.

Pase lo que pase en lo que viene ante el Hapoel de Tel Aviv, al que se considera el enemigo a batir de la competición, la dimensión del preparador esloveno le coloca por encima de todos sus predecesores en el banquillo. Igualó a Casimiro en el capítulo antes prohibido de hace campeón al Granca y ahora puede superarlo, pero en la entidad se valora, con independencia de lo que ocurra en la final que viene en camino, la excelente dirección y gestión de recursos que está realizando desde su aterrizaje en el verano de 2022, en el que se presentó sin alharacas. «Tenemos que ser humildes y día a día más exigentes, buscar la excelencia siempre y no solo en los partidos sino también en el trabajo diario. Hay que ir a ganar cada partido», dijo entonces aunque avanzando, también, que pretendía que el proyecto fuera «exitoso», toda una premonición ahora que prepara el asalto a la que podría ser la segunda Eurocup. Casi nada.

Willy Villar apostó por él pese a que su experiencia en los banquillos se reducía a una etapa en el filial del Barça, ejercer de asistente el Joventut, un ciclo efímero en Bilbao y tres temporadas en el Ulm alemán. «Lo conozco desde su etapa de jugador y ya me contaban muchas anécdotas sobre su ética de trabajo. Cuando empezó a ser entrenador le seguí para como se podía desarrollar. Desde su primer partido como entrenador con Bilbao en la pista del Obradoiro, que perdieron con un triple en el último segundo, ya le vi un potencial tremendo. Podía perfectamente volcar lo que había sido como jugador, cuando estuvo en los mejores equipos de Europa. Cuando nos entrevistamos en Alemania me quedó claro que teníamos que ficharlo porque si tardábamos un poco más lo íbamos a perder. Me dijo que como jugador estaba obsesionado con la perfección y ahora, con la excelencia. Tiene una gran humildad pero también una ambición descomunal», razonó el director deportivo cuando logró atarle.

Esa ansiada renovación

CANARIAS7 avanzó el 9 de enero que la entidad estaba muy cerca de certificar la extensión de su contrato hasta 2027 después de una renovación anterior hasta junio de este año. Un viaje de Quique Villalobos, su agente, a Gran Canaria, a finales de noviembre, sirvió para sentar las bases de un nuevo vínculo («me identifico con el proyecto y ya han hablado con mi representante», llegó a confirmar Lakovic).

Con toda la atención centrada en el desenlace del curso, la Eurocup a dos partidos y encaminada la presencia en los playoff de la Liga Endesa, Sitapha Savané emplaza a próximas fechas para ofrecer novedades al respecto («Jaka y el club estamos totalmente en sintonía y espero que podamos cerrar un acuerdo dentro de muy poco para poder anunciarlo», dijo la semana pasada en una entrevista concedida a este periódico). Pero la cotización de Lakovic, de 46 años, le ha puesto en órbita.

Siempre vinculado al Barcelona, equipo en el que triunfó como base, también hay interés de varios clubes extranjeros. Está por ver su continuidad y más si vuelve a hacer que el Granca toque el cielo. Eso sí, su legado, siga o no, le entroniza. Dos finales europeas en tres años suena a registro de otras latitudes.