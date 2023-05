La huella de Luis Casimiro: campeón de la Supercopa y la primera vez en la Euroliga

El sueño de volver a levantar un título está muy cerca. El Club Baloncesto Gran Canaria puede dejar otro momento para la historia siete años después, desde la Supercopa Endesa obtenida tras tumbar al Barça en el pabellón Buesa Arena de Vitoria en 2016. Ahora busca reinar en Europa y perdurar para siempre.

Luis Casimiro (Ciudad Real, 62 años) capitaneó desde el banquillo dos ejercicios (2016-2018) que permanecen en la retina de los aficionados amarillos, conquistando la citada Supercopa y sellando un billete para la Euroliga por primera vez en la historia tras eliminar al Valencia Basket en el Playoff de la Liga Endesa.

«Fueron dos años magníficos a nivel de trabajo y de experiencia vital. Estuve genial en la isla y, centrándonos en el baloncesto, hicismos dos muy buenos años. El debut con el título de la Supercopa, la verdad es que hicimos una pretemporada increíble y llegamos a la Supercopa muy bien», recuerda Casimiro a este periódico.

El preparador manchego agrega que «ganar el primer título para el Gran Canaria es un orgullo y me siento muy satisfecho. Luego, creo que hicimos muy buenas temporadas, el equipo siempre estuvo a buen nivel, participó a buen nivel en todas las competiciones y digamos que le pusimos el colofón a la temporada siguiente jugando una final de la Supercopa, que no conseguimos ganar -cayó ante el Valencia en el Arena-, una semifinal de la Copa del Rey -perdió ante el Barça en la isla en la edición de 2018- y, al final, le pusimos el broche en el Playoff en la Fonteta, donde conseguimos contra pronóstico dar la vuelta a una serie y clasificarnos para la Euroliga».

«Entonces, creo que todo esto lo único que puede traer son buenísimos recuerdos y la verdad es que siempre que aparece el Gran Canaria en mi trayectoria o en mi vida es una sonrisa para mí», argumenta Casimiro.

Pendiente de su exequipo

En relación a una final histórica ante el Turk Telekom este miércoles (20:00 horas) en el Arena y todo lo que significa, el actual entrenador del Real Betis destaca que «me alegro muchísimo de todo lo bueno que le pase al Gran Canaria porque hay grandes amigos en ese club. Lo quiero muchísimo porque me dio mucho y fue entrañable».

«Creo que es más relacionado esta competición y todo lo que está sucediendo ahora con la época de Aíto, que se jugó una final. Lo que toca a mi parte es que se puede conseguir otro título tras la Supercopa. Se está a un paso y en la propia cancha, que se vivió una atmósfera increíble cotra la Penya. Me alegré muchísimo de que el Gran Canaria Arena se volviera a llenar otra vez», dice.

Casimiro cree que «hay una gran oportunidad para lograr el título y, en caso de que se consiguiese y se pudiera volver a la Euroliga, que toda esa experiencia que se vivió sirva para que el año siguiente no sea tan duro como fue aquel año en la Euroliga porque la novatada siempre se paga».

«Siempre me da tiempo a seguir a equipos que me gustan y la Liga ACB la sigues quieras o no, pero también en Europa. Tengo grandes amigos allí, está Víctor García al que quiero muchísimo... Cada vez que puedo veo al Gran Canaria y la verdad es que ha sido un temporadón a nivel EuroCup tremendo«, finaliza.