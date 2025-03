«Ellos son mejores sobre el papel, pero podemos ganar con nuestra gente»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de marzo 2025, 18:40 Comenta Compartir

–El Bahcesehir College Estambul se impuso al Dreamland Gran Canaria por 74-66 en el primer encuentro de la eliminatoria de semifinales de la BKT EuroCup, que tuvo lugar este martes. ¿Qué valoración hace del compromiso europeo disputado en Turquía?

–Ellos tuvieron una victoria merecida porque creo que fueron claros dominadores del partido. Por nuestra parte, pienso que hubo dos partidos diferentes. Una primera parte en la que no salimos con el colmillo y la intensidad suficientes para contrarrestar la ventaja física que ellos tienen. Entramos en la serie y en el partido sabiendo que ellos tienen una enorme ventaja física, por algo tienen un presupuesto que nos dobla y se nota mucho con exjugadores de la Euroliga y de la NBA. Pero para equiparar esto hay que poner el nivel de intensidad atrás y esto nos faltó. Ellos acabaron cogiendo más rebotes en nuestro aro que nosotros mismos, 20 a 18. Es imposible ganar así.

–¿Qué aspectos considera necesarios mejorar para vencer este viernes (20:00 horas) en el Gran Canaria Arena y forzar el tercer compromiso de la serie?

–El primero es el rebote defensivo. La defensa en general acaba con el rebote defensivo, entonces cuando hemos hecho buenas defensas durante 23 segundos, creo que hemos fallado en el rebote defensivo. Esos son los puntos que ellos nos meten de segunda oportunidad, pero también nos quitaba la posibilidad de correr en contraataque y en transiciones, y así acabamos con tan pocos puntos. En la segunda parte cambió totalmente el guion, algo que para mí es muy llamativo es que en los primeros 19 minutos del partido nos meten 49 puntos y en los primeros 19 puntos de la segunda parte creo que meten 19 puntos. Hay dos caminos muy claros que están ahí marcados. Sabemos el camino para este viernes.

–Se ha escrito mucho sobre el potencial de este nuevo rico de Europa, pero ¿en qué cree que el combinado de Jaka Lakovic es mejor que su rival?

–Como hemos demostrado en la segunda parte, creo que tácticamente podemos estar muy bien plantados en defensa. Aunque tengan gente más grande, más fuerte y más rápidos, cuando nosotros estamos muy bien plantados en defensa les podemos hacer frente, y de esto tenemos que vivir. Luego, en ataque está la dificultad de atacar a un equipo tan físico, vimos que con los cambios defensivos que hacían no estuvimos muy clarividentes a la hora de atacar. Creo que tenemos la capacidad de mejorar ahí para hacerles daños.

Apretar en defensa y en el rebote «El equipo fue capaz de enseñar en la segunda parte la cara que esperamos ver este viernes»

–El Sinan Erdem Sports Hall de la capital otomana se llenó para la ocasión -capacidad para 16.000 espectadores-. El club claretiano consideró que sus abonados pasaran por taquilla para esta eliminatoria -precios de diez y 15 euros-. ¿Por qué esa decisión? ¿Cómo fue la respuesta?

–Más que una decisión, es lo que se ha hecho en cuatro o cinco de las semifinales que se han jugado. Hablamos de una semifinal de Europa. Hemos dado un plazo y un precio preferencial a los abonados porque obviamente siempre procuramos cuidarles, pero creo que también hay que dar valor al propio producto y a lo que es. Después de las semifinales de 2016, hubo siete temporadas sin volver a pisarlas. Las condiciones de los abonados son muy claras, incluye la primera ronda de la EuroCup. En este caso, siempre es difícil poner un precio, puedes poner un poquito más o un poquito menos y hemos ido con algo que nos parecía lógico en este caso. Al final, el que es abonado o aficionado de este club quiere ver una semifinal y 15 euros seguramente... Cada uno elige lo que hace con su dinero, pero creo que hoy en día me voy al cine con mi hijo y se me va la misma cantidad. Hemos visto una respuesta muy positiva de toda la gente que ha ido siguiendo y participando en esta EuroCup. Realmente el problema de fondo es que siempre hay mucha más participación en la ACB que en Europa. Esto lo vemos en toda la temporada regular en las medias de asistencia y es algo que tienen todos los clubes fuera de la Euroliga. Aquí hemos visto también partidos de la Euroliga con solo tres o cuatro mil personas en la grada. Hemos mejorado mucho ahí y, por ahora, ya vamos por encima de los 5.000 y acercándonos a los 6.000 de cara a este partido. Espero que siga subiendo en los días que nos quedan.

–¿Se puede dar el dato exacto de los abonados que adquirieron la entrada para este choque?

–Este dato exacto no lo tengo, eso es algo del departamento de marketing. Sé que la primera tanda en la parte de los abonados que han comprado es un dato muy satisfactorio y, a partir de ahí, estamos en la segunda fase que es la de la compra de entradas, que es la que suele subir muchísimo. Considero que ver al equipo que ha sido capaz de enseñar en la segunda parte la cara que esperamos ver este viernes, esto va a ser una gran motivación para que la gente se apunte.

Aceptaría ir a la Euroliga «Estamos en una situación diferente que cuando ganamos la 'EuroCup' hace dos años»

–En ese sentido, ¿qué cifra de espectadores maneja para esta cita trascendental?

–Siendo una cita tan importante, yo tengo la duda y casi tengo ganas de verlo porque la cifra de asistentes nos dirá mucho sobre lo que valoramos esta competición. Hubo tanto debate con la Euroliga en su día, pues lo que me sale decir es que si queremos la Euroliga, la mejor manera de lanzar este mensaje a la propiedad -el Cabildo de Gran Canaria- es estando ahí este viernes, llenando el pabellón y demostrando el mucho interés que tenemos en ello.

–¿Tiene conocimiento de que haya desplazamiento de aficionados del Bahcesehir College?

–No muchos. A día de hoy, lo que nos han comunicado, que no siempre es lo más fiable por experiencias pasadas, solo un pequeño grupo que es más del entorno del propio club. Menos de 50 nos han comunicado.

–Pocos llamamientos se pueden realizar a la gente en una semifinal por un entorchado continental. ¿Cuál es su mensaje?

–Sinceramente, creo que no debería hacer falta ningún llamamiento como acabas de decir. Vi el otro día las declaraciones de Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, un club que nos triplica en presupuesto y que viene de la Euroliga. Dijo lo mucho que hay que poner en valor unas semifinales de la EuroCup, pues para un club mucho más humilde como el Granca imagínate lo que pensamos. Cualquiera que es abonado o aficionado de este club no se puede perder esta cita. El equipo ha demostrado el otro día que tiene la capacidad con nuestra ayuda de ganar este partido y forzar un tercero. Mi frase es que nos vemos este viernes.

El aliento a los jugadores «Se merecen el máximo apoyo de todos nosotros, hay que empujar y tirar de ellos porque el cansancio será un factor»

–Usted destacó que están tres presupuestos de Euroliga (el citado Bahcesehir, el Valencia Basket y el Hapoel Shlomo Tel Aviv israelí) y el Granca en esta fase de la competición. ¿Qué razonamiento hace?

–Es un orgullo máximo. Esto ayuda a poner en valor lo que ha conseguido este equipo, no olvidándonos que en el camino nos hemos dejado un jugador tan importante como Carlos Alocén -rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha-, nuestro mejor fichaje nacional de este verano, y todos han dado pasos adelante para llegar a estar semifinales. Por todo esto, creo que se merecen el máximo apoyo de todos nosotros, no solo venir, hay que empujar y tirar de ellos porque sabemos que el cansancio será un factor. Sabemos que jugamos contra jugadores que son mejores que nosotros sobre el papel, pero el partido se juega sobre el parqué y, con el apoyo de la grada, creo que les podemos ganar.

–En caso de conquistar esta edición de la BKT EuroCup, ¿está la entidad que usted preside en condiciones de aceptar la invitación para competir en la próxima Euroliga?

–Lo he dicho en varias ocasiones este año, estamos en una situación diferente que hace dos años cuando conquistamos la EuroCup, que veníamos de varios años de déficit. La situación era bastante más frágil económicamente. A nivel de la propiedad se ha hablado de esta posibilidad y se ha abierto a ella. Por eso, digo que es muy importante para el público, siendo quién es nuestra propiedad, si la afición demuestra el hambre y las ganas que hay por ir a la Euroliga llenando este pabellón y empujando al equipo para ganar otra EuroCup. Yo no veo otro camino que ir.

–Por otro lado, en caso de que el Dreamland Gran Canaria caiga en las semifinales o en la final, ¿permanecerá en este torneo europeo una campaña más o probará fortuna en la BCL?

–Si la aventura se acaba aquí, primero se pasará el duelo de esta EuroCup. Ahora mismo el baloncesto europeo está en un momento muy fluido, cada día salen noticias. Lo importante será llegar al final de la temporada para ver exactamente dónde está todo, qué está pasando con la NBA Europa, la BCL, la propia Euroliga qué está haciendo, qué va a hacer, cuándo va a abrir este camino para subir y bajar de la EuroCup y, a partir de ahí, decir quién mejor sirve los intereses del Granca.

La renovación de Lakovic «Estamos totalmente en sintonía y espero que podamos cerrar un acuerdo dentro de muy poco»

–En otro orden de cosas, el contrato que usted firmó con el Cabildo de Gran Canaria era de tres años (2022-2025), por lo que concluiría este verano. ¿Queda Sitapha Savané para rato en el club insular?

–Hemos estado en conversaciones con el Cabildo desde hace tiempo y me ha trasladado su confianza total. La verdad es que no me puedo quejar del apoyo que he recibido en todo momento del presidente Antonio Morales y del consejero de Deportes Aridany Romero tanto en el día a día como en todo lo que hemos necesitado durante este camino. Me han trasladado que quieren seguir contando conmigo y mi intención es seguir más tiempo porque creo que hay cosas que tenemos que hacer en este proyecto.

–Otras dos piezas importantes del proyecto del Granca finalizarán su vinculación contractual este verano también. Este periódico adelantó el interés por renovar al entrenador Jaka Lakovic y al director deportivo Willy Villar hasta 2027. ¿Cómo está la situación a día de hoy?

–En casa de herrero, cuchillo de palo (risas). Muchas veces dejamos lo propio para lo último porque estamos tan centrados en el día a día y las competiciones no paran. Solo por eso se dilatan tanto estas negociaciones, pero Jaka y el club estamos totalmente en sintonía y espero que podamos cerrar un acuerdo dentro de muy poco para poder anunciarlo. Y lo mismo digo con Willy Villar.

–Semifinalista de la Copa del Rey y de la BKT EuroCup y entre los ochos primeros durante todo el curso. ¿Qué nota la pone a su equipo a día de hoy?

–Una nota muy positiva. Como has dicho, creo que solo ha pasado dos veces en nuestra historia que estemos en las semifinales de la Copa del Rey y de la EuroCup en la misma temporada, y eso dice muchísimo. Y repito que sin un jugador tan importante para nosotros como Carlos Alocén desde enero, por eso hay que ponerlo muchísimo en valor. Siempre se dice que las notas se ponen a final de curso, pero mirando estas dos competiciones les tendría que dar entre un ocho y un nueve seguramente.