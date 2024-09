De la exclusividad emerge el «'Nati Arena'»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de septiembre 2024, 22:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La segunda de las dos denuncias presentadas por el Partido Popular en la Fiscalía Anticorrupción por la gestión durante el pasado y el actual mandato en la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone el foco, entre otras cuestiones, en un «presunto fraude de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público» a raíz de la «exclusividad artística» como justificación del uso y abuso de los procedimientos de negociados sin publicidad y de los contratos menores.

La denuncia de los populares apunta a una realidad muy extendida en otros municipios de Gran Canaria y que ha generado, según las fuentes consultadas, «monopolios y cotos cerrados».

En el texto de la denuncia se apunta que «esta exclusividad venía regulada del hoy derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde se establecía, entre otros supuestos generales para poder adjudicar contratos mediante el procedimiento negociado, el siguiente: 'Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusividad el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado'». La explicación continúa: «Y en el mismo sentido, artículo 168.a). 2º de la vigente ley 9/2017, de 8 de noviembrede Contratos del Sector Público, que determina, entre los supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad: 'Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual o industrial'».

Según el PP, en la Sociedad de Promoción, «se pervierte la norma y nace el fraude» cuando «una Administración o, como en este caso, una empresa pública al 100% [alude a la Sociedad de Promoción] contrata siempre con la misma/s empresa/s para la prestación del servicio cultural o artístico, pues esto no se encuentra entre los supuestos contemplados en nuestra legislación para la ampliación del procedimiento negociado sin publicidad ya que no es razón de 'exclusividad por razón artística, ni técnica, ni de protección de derechos exclusivos', sino arbitraria».

En la denuncia admitida a trámite en la Fiscalía Anticorrupción, el PP apunta que se ha «generado una red de empresas donde orbitan diez o doce que recurrentemente facturan con esta fórmula». Dos de ellas, Camino Viejo Producciones y LF Sound son señaladas en la misma como responsables de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos junto a la alcaldesa Carolina Darias, al concejal de Cultura. Adrián Santana, a la concejala y actual presidenta de la Sociedad de Promoción, Inmaculada Medina, a la exconcejala y expresidenta de esta Sociedad, Encarna Galván, y a la consejera de la Sociedad responsable de la empresa Qué tal estás SL, Natalia Medina.

La publicación en la edición digital y de papel de CANARIAS7, el pasado lunes, día 2 de septiembre, del artículo titulado «La investigada Camino Viejo monopoliza los contratos culturales de, al menos, 7 ayuntamientos», donde nuestro compañero Francisco José Fajardo desvelaba que esta empresa «denunciada en el caso Sociedad de Promoción, facturó más de 3,8 millones en siete años con un denominador común: contratos menores y negociados sin publicidad» sacó a la luz pública un secreto a voces en el sector.

«El monopolio en algunos ayuntamientos es casi absoluto. Hasta tal punto que, desde que se abrió el Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, todos lo llamamos el 'Nati Arena', porque es uno de los feudos de Camino Viejo Producciones. No se mueve nada allí que no pase por sus manos. Muchos ni nos molestamos en proponerle cosas al Ayuntamiento de Agüimes para ese espacio, porque ya sabemos la respuesta, que lo tenemos que negociar con esa empresa», denuncia un veterano del sector cultural grancanario sobre lo que sucede en esta localidad con la empresa que dirige Natividad Santana, a la vez que pide que no se mencione su nombre. Según la web y el portal de transparencia del Ayuntamiento que está sin actualizar y Gobierto.es, las empresas vinculadas con Natividad Santana ha recibido al menos 46 adjudicaciones de este municipio del sureste de Gran Canaria, que suman un total de 638.807 euros. También ganó en 2019 la licitación para gestionar los teatros municipales de este municipio.

Una realidad que, apunta también otros promotores y artistas consultados, se extiende a más municipio, como ya alertaba el artículo del pasado lunes. «La situación es una vergüenza. Te ponen como excusa que le han dado todo por la exclusividad de los artistas. Pero es que esos artistas saben que si no se la conceden, jamás actuarían en muchos municipios o en lo que organiza la Sociedad de Promoción, sobre todo en carnavales. Debido a esto, hay pueblos en los que nunca podrán ver actuar a los artistas canarios que no van con Camino Viejo, porque allí todo o casi todo pasa por lo que lleva esta empresa. No se reduce solo a los artistas, en el paquete meten la producción al completo. Entonces, ¿para qué se mantiene en esos ayuntamientos a los concejales y a los técnicos de cultura y de festejos si lo han externalizado todo en sus recintos y en las principales fiestas?», se pregunta uno de los consultados por este periódico que también pide mantenerse en el anonimato por miedo a represalias desde los consistorios.

«Guía es otro de los feudos de Camino Viejo Producciones. En el sector esperamos que la moción de censura que se ha presentado contra el actual alcalde acabe con esto. Algunos creemos que es uno de los motivos de la moción, porque era 'vox populi' lo que allí pasaba», apunta otro empresario del sector cultural.

«Que se haya levantado la liebre ha sido un respiro para los concejales de otros ayuntamientos, que no se han doblegado a las presiones durante estos años y programan a los artistas que les interesa, sea quien sea quien los lleve. El pasado lunes se mandaron muchos mensajes con el enlace de la información publicada por CANARIAS7 desde varios ayuntamientos celebrando que se haya hecho público, porque el sector lo sabe desde hace mucho», subraya otro profesional grancanario.

«Convendría que se investigaran algunos pliegos para la producción de espectáculos y fiestas. Ha sido tan descarado que en algunos se exigió un material técnico concreto, justo el que acababa de comprar en ese momento una empresa especializada y muy conocida en el sector audiovisual canario y cuyo nombre prefiero omitir», denuncia un promotor musical isleño. «El sector está expectante, a la espera de ver si la denuncia en Anticorrupción contra la Sociedad de Promoción camina o no, para ver si cambian las cosas de una vez, no solo en la ciudad», añade el pasado viernes, durante los corrillos posteriores a la presentación de la temporada de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

En manos del fiscal Javier Ródenas y de su equipo acaba de aterrizar la denuncia contra la Sociedad de Promoción. Habrá que ver cómo prospera y si se incorporan piezas adicionales con otros ayuntamientos como protagonistas.