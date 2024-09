La investigada Camino Viejo monopoliza los contratos culturales de, al menos, 7 ayuntamientos

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 2 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La empresa Camino Viejo Producciones, liderada por Natividad Santana, monopoliza los contratos de eventos festivos y culturales de al menos, siete ayuntamientos e instituciones públicas de las islas e incluso en algunos, como Agüimes y Las Palmas de Gran Canaria, ejerce casi el control de los eventos que se celebran, según se desprende de los datos de contratación y adjudicaciones publicados en portales de transparencia oficiales. El modus operandi de esta empresa y otras que controla Santana y su entorno es repetitivo: gestionan el grueso de su facturación -que ascendió en siete años a más de 3,8 millones según la web oficial Gobierto.es- con contratos menores y licitaciones mediante el procedimiento negociado sin publicidad, lo que anula el posible acceso de competidores a poder trabajar en eventos organizados por esos consistorios.

Hay que recordar que Camino Viejo Producciones es la principal empresa sobre la que ha puesto la lupa la Fiscalía Anticorrupción que lleva el caso Sociedad de Promoción y que investiga las contrataciones realizadas por este organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años. Según la denuncia presentada por el PP, a Camino Viejo Producciones SL «se le adjudicaron un total de 710.792 euros, cantidad significativa que merece especial atención ya que representa el 4,88% del presupuesto total [...] para ese ejercicio 2023, que ascendió a 14.569.716 euros».

También se quejaron los populares de que pudo existir un «fraude» de la Ley de Contratos del Sector Público al ampararse esta empresa en «falsas exclusividades» cerradas con los artistas que proponían al ayuntamiento para, de esta forma, tener la adjudicación de los contratos garantizada anulando la posibilidad de poder concurrir a los mismos otras productoras.

La denuncia del PP también señala que a Camino Viejo Producciones «se le adjudicaron mediante contratos menores durante 2023 un total de 119.694 euros, destacando el de Camino Viejo-Miller Baila por 34.454 euros, cantidad superior a la fijada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para los contratos menores de suministros y servicios, que es de 15.000 euros».

Agüimes y la capital, claves

Los datos que desprenden los diferentes portales de transparencia y contratación de instituciones públicas arrojan cifras cuanto menos sorprendentes del volumen de trabajo que desarrolla Camino Viejo Producciones.

Según las cifras proporcionados por Gobierto.es, la empresa de Natividad Santanan facturó desde 2018 hasta 2024 un total de -al menos- 3.871.164 euros repartidos en 262 contratos. Todo ello teniendo en cuenta que entidades como, por ejemplo, la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes y que son sus principales clientes, no actualizan regularmente sus gastos en los principales portales de transparencia ni en sus webs.

La palma en cuanto a adjudicaciones -la mayoría negociadas sin publicidad- a Camino Viejo Producciones se la lleva el Ayuntamiento de Agüimes con 46 que suman 638.807 euros. En este organismo, la empresa de Natividad Santana «mueve todos los hilos en cuanto a eventos se refiere. No hay nada que se haga allí sin que Camino Viejo Producciones esté por medio», sostienen a este periódico fuentes consultadas.

«Es imposible trabajar, no solo con este ayuntamiento, sino con cualquiera con el que esta empresa tenga vínculos ya que se llevan todos los contratos y adjudicaciones. Usan siempre la fórmula de los contratos menores y negociados sin publicidad ayudándose de las exclusividades que hacen firmar a los artistas. Los mismos, o pasan por ese aro, o no trabajan más en la isla, es así de sencillo», añaden estas fuentes.

Con la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria aparecen 45 adjudicaciones por 781.820 euros, 35 con el de Ingenio por 561.520, 20 con Mogán por 41.232, 12 con Arucas y Candelaria por 108.195 y 32.944 euros respectivamente y nueve con Pájara por 68.523, entre otros. Llama la atención los 417.265 euros pagados por Santa María de Guía a esta empresa por solo cuatro contratos. También hay consistorios como Agaete, Ingenio, Santa Lucía, Santa Brígida, Valsequillo, La Oliva, Firgas, Güímar, Santa Cruz de Tenerife o Icod de los Vinos y cabildos como el de El Hierro que trabajaron con Camino Viejo Producciones.

En cuanto a contratos, Agüimes y la Sociedad de Promoción vuelven a liderar el listado de sus clientes con 10 acuerdos por 283.480 y 286.650 euros, respectivamente. Los formalización de contratos menores son, nuevamente, la tónica habitual.

La empresa investigada Camino Viejo Producciones monopoliza la oferta de ocio, festiva y cultural de Agüimes y, analizando la información pública, gestionan todos los acuerdos en forma de contratos menores o negociados sin publicidad. Pero semanas antes de que CANARIAS7 publicara en exclusiva la noticia de que estaban siendo investigados por posible malversación y prevaricación en el caso Sociedad de Promoción, el Consistorio del sureste licitó por primera vez la organización y ejecución de las Fiestas del Pino (Arinaga), del Rosario (Agüimes) y de La Milagrosa el 2024 con un procedimiento de contratación abierto simplificado. Hay que destacar que en 2023, la misma licitación la adjudicaron a Camino Viejo Producciones en un procedimiento negociado sin publicidad.

En esta última licitación referida para 2024, se presentaron tres empresas: Camino Viejo Producciones por la cantidad de 48.872,88, Out Now Events AIE por 46.343,58 y Damasi SCP por 49.806,87. El 9 de agosto el ayuntamiento adjudicó los tres lotes a la mercantil de Natividad Santana a pesar de no tener la oferta económica más ventajosa. La mesa de contratación alegó, por ejemplo, sobre Out Now Events AIE como argumento para excluirlos de la puja a pesar de ser la de menor coste que no había especificado «en el Anexo I, en lo relativo a la Mejora 2.4 la aportación de vehículo para el traslado de artistas, materiales», es decir, la cantidad de coches de los que iba a disponer. Un detalle menor en este tipo de acuerdos y perfectamente subsanable.

También resulta curioso ver como el Ayuntamiento de Santa María de Guía necesitó el «auxilio» de esta empresa en las licitaciones por el mismo evento en 2023 y 2024 de las Fiestas de la Virgen y San Roque y también el auxilio para contratar a Camino Viejo Producciones en el Carnaval y las Fiestas del Queso.

Ampliar Cuenta con dos empresas más a nombre de su hija y su hermano La administradora de Camino Viejo Producciones, Natividad Santana, también tiene otras empresas satélites con las que trabaja con los ayuntamientos y administraciones afines. Una de ellas es Cuentópolis SL, la cual está administrada por su hija, Circe de Las Nieves Santana. Principalmente, esta mercantil opera con contratos suscritos con Agüimes. Cuentópolis SL se constituyó el 14 de septiembre de 2017, con Marcos Santana Mendoza –hermano de Natividad– y la propia Circe como administradores. El 23 de diciembre de 2020 pasó Circe De Las Nieves Santana a ser su administradora única. Entre ambas mercantiles comparten exclusividades con algunos artistas. Asimismo, Camino Viejo Producciones también reparte sus contratos supuestamente con otra empresa: Inviable SL, cuyo administrador único es su hermano, Marcos Santana. Aunque no se dedica exclusivamente al sector cultural, en los portales de contratación se aprecia que solo ha presentado ofertas en licitaciones donde se presenta su hermana. Otra de las empresas afines a la investigada es Crea Siete. Se dio la circunstancia de que en la licitación abierta del Ayuntamiento de Agüimes que se publicó en 2017 para la Gestión de los Teatros Municipales, solo aparecieron las ofertas económicas de estas tres empresas: Inviable SL, Crea Siete SLU y Camino Viejo Producciones, siendo esta última la que presentó la más ventajosa. Esta licitación fue eliminada del portal de transparencia del Ayuntamiento de Agüimes y de la plataforma de contratación del Estado. Este documento se encontraba disponible en la web, pero ya no está accesible. Mientras tanto, en 2019, el mismo ayuntamiento del sureste publicó nuevamente la licitación para la gestión de los Teatros Municipales y se presentaron otras tres empresas, entre ellas Camino Viejo Producciones. El procedimiento estuvo envuelto en un conflicto durante meses y, aunque la oferta de Natividad Santana no fue la más ventajosa, finalmente ganó la licitación. De ese modo, desde 2017 Camino Viejo Producciones puso al frente de la gestión de sus teatros a Aarón Daniel Santana, hijo de Natividad, obteniendo así el control total y absoluto de la programación cultural del municipio.