La Sociedad de Promoción favoreció a una «red de empresas» y contrató con una consejera

Prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Son los delitos que presuntamente se habrían cometido en la gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria de acuerdo con una segunda denuncia presentada por el Partido Popular (PP) y que ya obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción.

En la misma se apuntan supuestos ilícitos en las contrataciones de los carnavales de este año, además de alertar sobre contratos con empresas de una integrante del consejo de la Sociedad de Promoción, la promotora cultural Natalia Medina.

La denuncia va contra la alcaldesa, Carolina Darias; el edil de Cultura, Adrián Santana; la anterior presidenta de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván; la actual presidenta de la misma y concejala Inmaculada Medina; la consejera de la Sociedad de Promoción Natalia Medina; y las empresas mercantiles supuestamente receptoras del dinero malversado, que serían Qué tal estás, Camino Viejo Producciones, LF Sound y Discotecas Móviles Canarias,además de contra la propia mercantil pública Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria.

Según las fuentes consultadas por este periódico, en la denuncia se detalla, en línea con la anterior, que está en fase de diligencias por parte del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, la existencia de «una red de empresas» que se veían favorecidas por la Sociedad de Promoción en las contrataciones. Para ello, se «simula» una exclusividaden el acceso a artistas a contratar que en realidad no existe o que no se justifica, privando así a otras sociedades privadas de esas contrataciones, y todo ello elevando el precio a pagar por la Sociedad de Promoción.

Último carnaval

Es lo que habría sucedido, siempre según la denuncia, en los carnavales de este año. En concreto, el PP señala la operativa realizada por la Sociedad de Promoción con Camino Viejo Producciones, que recibió un total de 591.098 euros a través del proceso negociado sin publicidad con el 'paraguas' de la «exclusividad artística», pero que luego se aplicaron a conceptos tan genéricos como la «producción y actuaciones de varios artistas en diferentes espacios escénicos dentro de la programación del Carnaval 2024» o la «producción, guion, dirección, y realización del Pregón del Carnaval 2024».

El PP está convencido de que si esos contratos se hubiesen tramitado como concurso ordinario se habrían recibido ofertas más económicas de otras empresas por el mismo servicio e iguales artistas.

También se mencionan como ejemplo de contrataciones irregulares las realizadas para las actuaciones de Manuel Turizo, con un importe de 400.715 euros; Justin Quiles, por 123.000 euros; y los artistas Elvis Crespo, Olga Tañón, Laritza Bacallao y Joseph Fonseca por un importe de 560.661 euros.

Camino Viejo Producciones recibió además «mediante contratos menores» otros 119.694 euros, destacando que por el evento Miller Baila fueron 34.454 euros, muy por encima de los 15.000 euros fijados por la normativa pública para ese tipo de contratos.

El PP cifra en 710.792 euros lo adjudicado a Camino Viejo Producciones en 2023, casi el 5% del presupuesto total de la Sociedad de Promoción para dicho año.

1,3 millones a Qué Tal Estás

En cuanto a Natalia Medina, el PP muestra su sorpresa en la denuncia ante el cúmulo de situaciones detectadas al analizar la gestión de la Sociedad de Promoción. La promotora cultural es la administradora única de la sociedad limitada Qué Tal Estás, pero es también consejera de la Sociedad de Promoción.

Ello no ha sido óbice para que dicha empresa haya recibidos de la compañía municipal contratos por valor de casi 1,4 millones de euros entre febrero de 2022 y marzo de 2024, con el añadido de que es consejera de la empresa pública desde octubre de 2020.

De hecho, Qué Tal Estás es desde el 1 de enero de 2023 hasta hoy la empresa que más ha facturado a la Sociedad de Promoción, con 953.602,40 euros gracias a seis licitaciones por el procedimiento negociado sin publicidad y siempre con el argumento de la exclusividad. La sociedad de Natalia Medina contrató en 2022 el evento Across Hip-Hop y la 26ª edición del Festival Internacional Masdanza; en 2023 de nuevo Masdanza 27 y Masdanza 28, así como otra vez Across Hip-Hop 2023; y este 2024 ha repetido con Across Hip Hop 2024.

Además, Natalia Medina habría acudido a la reunión del Consejo de la Sociedad de Promoción de marzo de este año, sesión en la que se formularon las cuentas que posteriormente se tuvieron que reformular.

Al margen de otros presuntos ilícitos, el PP concluye que esas contrataciones con la empresa de Natalia Medina vulnerarían los estatutos de la mercantil pública.

Ampliar Natalia Medina, junto a Agustín Díaz. C7 Piden que citen a Agustín Díaz, María Elena Rodríguez y David Navarro El Partido Popular solicita a la Fiscalía Anticorrupción que llame a declarar en calidad de testigo a Agustín Díaz Rodríguez, exgerente y director financiero de la Sociedad de Promoción, así como a María Elena Rodríguez Henríquez, actual gerente de dicha empresa municipal. También solicita la declaración -igualmente como testigo y sin relación con los hechos presuntamente delictivos- de David Navarro, de la empresa DN7, un «empresario de los más relevantes de Canarias en cuanto a la representación de artistas de primer orden», refiere la denuncia. Conviene recordar que en el consejo de administración del pasado 27 de marzo se aprobó realizar una revisión de auditorías de los últimos cinco años y se apartó dos meses, con un permiso retribuido, a Agustín Díaz. El día de su reincorporación, se le comunicó su despido. Antes, Agustín Díaz ya había presentado una demanda que recayó en el Juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria contra la Sociedad de Promoción, ya que considera que se vulneró su integridad personal, su honor, su profesionalidad, la intimidad e imagen personal y la ocupación. Solicita 113.292 euros por los daños causados.