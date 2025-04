El nuevo radar de tramo de Las Palmas de Gran Canaria nunca ha estado activado El radar ubicado en la GC-23, a la altura de La Ballena, se encuentra en una fase de iniciación y aún no se ha precisado cuándo comenzará a funcionar, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT)

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de abril 2025, 12:29 | Actualizado 12:47h.

Desde que el pasado mes de diciembre se completara la instalación de la infraestructura del primer radar de tramo en la GC-23 —a la altura de la entrada del túnel situado en el barranco de La Ballena (sentido sur), hasta la bifurcación que conduce hacia la zona sur y Siete Palmas—, la incertidumbre ha reinado entre los usuarios de una de las vías más transitadas de Las Palmas de Gran Canaria.

Lo cierto es que, a día de hoy, este radar de tramo se encuentra desactivado, según informó Eva Canitrot, jefa provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la mañana de este miércoles durante una rueda de prensa en la que también participó el delegado del Gobierno de España, Anselmo Pestana. El acto se celebró con motivo de la nueva campaña de vigilancia intensiva para el control del exceso de velocidad en las principales vías de Canarias que se llevará a cabo a lo largo de esta semana.

«Una cosa es que estén instalados. Estamos en fase de instalación, tanto en la parte de obra como en la parte de metrología. Pero no están funcionando ni comunicando», aclaró Canitrot.

Además, quiso dejar claro que «esto no quiere decir que en algunos de los tramos donde vayan a estar colocados estos radares fijos no se estén ya realizando controles de velocidad por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Es distinto un control móvil de un control fijo. Podrían estarse emitiendo algunas denuncias en la GC-23, pero no están relacionadas con este radar fijo de tramo», advirtió.

Los nuevos radares de Canarias

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha planteado una hoja de ruta para implementar nuevos radares con el objetivo de reducir el número de siniestros mortales y heridos graves. En el caso de Canarias, está prevista para este 2025 la instalación de un total de 10 radares.

La distribución será la siguiente: 4 en Tenerife en la TF-5, TF-66, TF-65 y la TF-655 (3 radares fijos y 1 de tramo), 4 en Gran Canaria la GC-23, la GC-15 y la GC-20(2 radares fijos y 2 de tramo) y, finalmente, 2 en Fuerteventura en la FV-2 y FV-20 (1 fijo y 1 de tramo).

A nivel nacional, este año ya se ha incrementado a 41 el número de nuevos radares en funcionamiento (28 fijos y 13 de tramo), como parte del plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad que la DGT prevé implementar en las carreteras españolas a lo largo de 2025.