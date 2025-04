La DGT intensifica los controles de velocidad tras doblarse la cifra de víctimas mortales

Francisco Camacho-Villanueva Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de abril 2025, 12:29 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una nueva campaña de control de velocidad del 7 al 13 de abril, con el propósito de reforzar la seguridad en las carreteras españolas ante el preocupante repunte de la siniestralidad en el primer trimestre del año, de las ocho personas fallecidas en el primer trimestre de 2024, la cifra se ha doblado a 16 en el mismo periodo durante 2025. Según estimaciones del organismo, se superarán los 120.000 vehículos controlados, igualando o superando las cifras de la campaña del año pasado.

En esta ocasión, el foco principal estará puesto en la velocidad, aunque sin dejar en segundo plano otros controles como los de alcohol y drogas, ya que estos últimos son habituales, «en esta campaña se va a centrar, los agentes se van a centrar en el tema de velocidad», explicaron desde la DGT. La acción se enmarca también en la campaña de Semana Santa, adaptada a las particularidades de cada región. «Quizá en Canarias no tenemos esos grandes movimientos ocasionados por los periodos vacacionales. Para que los mensajes sean claros. Esa campaña la dedicamos a la velocidad», añadieron.

«No es afán recaudatorio, es salvar vidas»

Uno de los principales retos para la DGT es cambiar la percepción social sobre los radares. «Uno de los principales problemas que creo que tienen ahora mismo los radares es esa idea de que tienen más afán recaudatorio que velar por la seguridad», lamentó Eva Canitrot, jefa provinvial de la Dirección General de Tráfico. En esta línea, ella recalcó que tanto los radares fijos, que operan 24 horas al día, como los móviles utilizados por la agrupación de tráfico, tienen un único objetivo: reducir la mortalidad.

Según el delegado del Gobierno en Canarias Anselmo Pestana, la estrategia también contempla un enfoque pedagógico: ante una primera infracción detectada por un nuevo radar, el conductor será avisado. «Se te va a decir: ¿has pasado por ahí? ¿Has superado la velocidad? Y obviamente después, en la segunda vez, pues ya estás advertido. Lo que no podemos permitir es la reiteración.»

Un trabajo conjunto por la seguridad

La campaña llega en un contexto alarmante: en el primer trimestre de 2025 se ha duplicado el número de víctimas mortales en carretera en comparación con el mismo periodo del año anterior. «El año pasado habían sido ocho los fallecidos, este primer trimestre 16. ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando?», se cuestionan desde la DGT, al tiempo que destacan que esta tendencia no puede normalizarse.

Desde el organismo también se agradeció el esfuerzo diario de los agentes de tráfico. «Quiero agradecer a los profesionales de la agrupación de tráfico, a todo su personal, por el trabajo que realizan, a veces incluso a riesgo de ellos mismos», destacó la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico. Además, insistió en que el enfoque de su labor no es únicamente sancionador: «Sí, sancionamos, es verdad. Pero es la última de las medidas.»

Radares en fase de instalación

En cuanto al despliegue tecnológico en regiones específicas, como Canarias, se informó que si bien ya se han instalado algunos radares de tramo, como el de la GC-23, aún no están operativos. «Los nuevos radares en Tenerife y Gran Canaria todavía no están en funcionamiento. Estamos en fase de instalación, la parte de obra y la parte de metrología. Pero no están funcionando ni comunicando», explicó Eva Canitrot.

La campaña se presenta como una llamada de atención a los conductores, recordando que el país ha pasado de cifras superiores a los 9.000 muertos en carretera a niveles actuales que rondan los 1.600 o 1.700 al año. «Hablamos de un éxito de país, de un país que no debió acostumbrarse a que llegasen a morir tantas personas en la carretera», concluyó el delegado del Gobierno en Canarias.