Darias: «La Sociedad de Promoción va a dejar de tener deudas tras muchos años»

La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria «va a dejar de tener deudas por primera vez en muchísimos años» con los 3,9 millones de remanentes que se incorporarán a su presupuesto, tal y como se acordó este martes, ha destacado este miércoles la alcaldesa Carolina Darias.

Tras supervisar en Miller Bajo cómo avanzan los trabajos de la segunda fase del Plan de Higiene Urbana promovido por el grupo de gobierno que dirige, la regidora socialista ha aludido a las finanzas de esta sociedad municipal, cuyas cuentas ha denunciado el PP en hasta dos ocasiones ante la Fiscalía Anticorrupción al entender que registran irregularidades.

Frente a las críticas de los populares a la gestión de esta sociedad municipal, que impulsa los eventos culturales y festivos de Las Palmas de Gran Canaria, como su Carnaval, declarado de interés turístico internacional, Carolina Darias ha recalcado que su gobierno «está al corriente de la hoja de ruta marcada» para mejorar el modelo de gestión de esta entidad municipal.

«Y todo ello, pese a los ataques furibundos del PP. Estamos asistiendo a una deriva frentista, negativa, destructiva y de judicialización de la vida política de Las Palmas de Gran Canaria por parte del PP, que no tiene nada que ofrecer porque no tiene proyecto político y porque, elección tras elección durante casi una década, no ha conseguido la confianza de los ciudadanos», ha aseverado la alcaldesa socialista.

Darias ha recriminado a los populares que se dediquen a «poner en cuestión la honorabilidad y credibilidad de quienes forman parte del gobierno» que preside y a «dinamitar las instituciones».

La regidora ha insistido en que, como «si esto no fuera grave», el PP ha optado por «dar un salto cualitativo» a la hora de promover en esta ciudad «un ataque sin precedentes al mundo de la cultura, poniendo en duda la profesionalidad, el buen hacer y el prestigio de hasta doce empresas canarias y la honorabilidad de sus trabajadores».

A su juicio, «estamos asistiendo a la peor manera de hacer política del PP», a quien recrimina que «intente obtener rédito político atacando a la institución y a las empresas privadas del sector cultural», al que ha brindado el apoyo del gobierno municipal que lidera, así como a las administraciones que, como hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho, «apuestan por él como factor de progreso social fundamental».

Sobre la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de las denuncias del PP, Darias ha insistido en que el Consistorio ofrecerá siempre su «máxima colaboración, respeto y confianza» en la Justicia.

No obstante, ha resaltado que «el PP falta a la verdad» a la hora de considerar irregular el recurso a los contratos menores que prevé la Ley de Contratos del Sector Público, si bien ha añadido que «en el afán de mejorar» la gestión de la Sociedad de Promoción de la ciudad, su gobierno ha aprobado por primera vez un plan anual de contrataciones.

Darias se ha preguntado «qué ayuntamientos están licitando públicamente», como está haciendo la Sociedad de Promoción, que, además, ha apuntado, está pagando a proveedores entre los días 1 y 10 de cada mes y cuya programación de 2024 «se está sujetando a la presupuestación», por lo que «va a terminar el año con resultados positivos, como corresponde a una sociedad mercantil».