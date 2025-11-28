Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables Fueron identificados por varias víctimas como personas que mantuvieron sexo con ellas a cambio de dinero y a sabiendas de que eran menores

Agentes de la Policía Canaria realizan una entrada y registro en el inmueble de uno de los investigados.

Francisco José Fajardo Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:21h. Comenta Compartir

Tres personas más han sido incorporadas al sumario de la operación Íncubo en calidad de investigadas por haber, presuntamente, agredido sexualmente a varias menores de edad en un procedimiento que está tramitando el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria en conjunto con el Cuerpo General de la Policía Canaria.

El magistrado instructor, Tomás Luis Martín Rodríguez, ha ordenado —mediante un auto notificado este jueves— tomar declaración a Francisco Javier G. G., Salvador Joel C. S. y Andrés I. C. como investigados, después de que los agentes los identificaran como presuntos autores de ataques contra la indemnidad sexual de varias víctimas menores de edad que figuran en la causa.

Los delitos que se le imputan a los 13 investigados en la operación Íncubo son contra la libertad e indemnidad sexual a menores de 16 años, a menores entre 16 y 17 años, agresión sexual, abuso sexual, inducción a la prostitución, explotación sexual, y contra la salud pública.

Por una parte, Francisco Javier G. G. fue detenido a las 8.00 horas del 23 de octubre en Siete Palmas.A esta persona le incautaron su móvil personal y el de la empresa para su posterior volcado y estudio. Tras ser trasladado a la Jefatura Provincial de Las Palmas de la Policía Nacional, se acogió a su derecho a no prestar declaración, por lo que fue puesto en libertad a las 12.31 horas a la espera de que sea requerido por la autoridad judicial.

A esta persona lo identificó una de las menores que depusieron en sede judicial y dijo de él que habían tenido relaciones sexuales a cambio de dinero «por última vez entre septiembre y octubre de 2024», siendo ella ya en esta ocasión «mayor de edad» y el investigado le pagaba «mediante Bizum».

El dato 34 víctimas han sido identificadas y han prestado declaración hasta el momento ante los policías, a la espera de que ratifiquen sus testimonios ante la autoridad judicial.

Mientras, Salvador Joel C. S. fue arrestado el 24 de octubre a las 9.10 horas en San Fernando de Maspalomas. Ya en dependencias policiales también se negó a responder a ninguna pregunta y se le investiga después de que la misma menor que tuvo sexo con Francisco Javier mostrara a los agentes una foto suya «en el contacto de mi terminal móvil», afirmando que mantuvo «relaciones sexuales con él a cambio de dinero siendo menor», declaró en su momento.

Por último, Andrés I. C. no llegó a ser detenido, pero la Policía Canaria le informó el pasado 15 de noviembre que estaba siendo investigado por los presuntos delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

En su caso, fue identificado cuanto estuvo presuntamente los días 2 y 3 de diciembre en la finca El Batán Resort junto al pederasta Yino Alemán –cabecilla de esta trama– y el también investigado Ahmad H.A. alias Jorge. Según una testigo, Andrés I. C. llegó a «mantener relaciones sexuales con dos menores a cambio de dinero».

Operativo en marcha

Esta operación Íncubo es una de las investigaciones más importantes y complejas desarrolladas en las islas en cuando a delitos contra la indemnidad sexual de menores. Ha permitido descubrir una presunta trama de corrupción y explotación sexual de niñas con más de 34 víctimas identificadas. En la causa figuran 13 personas investigadas –12 hombres y una mujer– por delitos de corrupción de menores, prostitución, abuso sexual y tráfico de drogas. Tres de ellos permanecen en prisión provisional: Agustín A. B. (Yino), José Luis S. P. y Eduardo P. I.

El Cuerpo General de la Policía Canaria continúa las pesquisas en una macrocausa de trascendencia nacional que cuenta en su lista de víctimas a decenas de jóvenes tuteladas por el Gobierno procedentes de hogares de acogida.

La investigación comenzó en marzo de 2024 La operación Íncubo tuvo su punto de origen el 6 de marzo de 2024, cuando agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria se entrevistaron en el parque David Navarro, de Balos (Santa Lucía), con una menor de edad tras haber recibido un oficio de la Fiscalía de Menores que alertaba de su desaparición del hogar tutelado donde estaba residiendo. Al localizarla, esta joven de 16 años contó a los agentes la situación que estaba viviendo: manifestó que dos hombres mayores de edad y otra menor la habían inducido a ejercer la prostitución y enviar material pornográfico a adultos a cambio de dinero. Esta confesión dio origen a una investigación que fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y que ahora cuenta con 13 investigados.