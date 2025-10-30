Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Agustín A.B., alias Yino, en una imagen que difundió él mismo en sus perfiles públicos. C7

Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes

El supuesto pederasta decía a las menores que no iban a tener problemas por prostituirse ya que él se relacionaba con personas ricas e influyentes

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 05:30

Numerosas víctimas coincidieron en declarar en sede policial que Agustín B.A., alias Yino, presumía constantemente de que no iba a tener problemas legales a la hora de captar a menores porque estaba protegido por «gente de dinero y poderosa».

El 2 de mayo de 2024, Yino recogió a una víctima y a su prima junto a la casa de la primera, para llevarlas a cenar a un italiano de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Ese día, Yino pretendía que la primera de las menores hablara con un amigo suyo -también investigado en esta causa- con quien se había enfadado «por el tema de 18 Lovas», para que hiciera de mediadora. El objetivo del proxeneta era «rehacer la amistad» que se había roto «para volver a hacer los mismos negocios de hacía años», es decir, continuar con la corrupción de menores.

Yino explicó a la joven que él le llevaba chicas a millonarios y que disponía de un chalet y de una casa para realizar eventos a los que llevaban a muchas menores. También manifestó que uno de los clientes le había comprado la furgoneta «por no haber dicho lo que sabía» y que cenaba gratis en los restaurantes de un amigo italiano, llegando a cobrar 500 euros mensuales en efectivo «por no haberse chivado», contó la víctima.

«Me da miedo porque esa gente de la que se rodea es poderosa aquí , según él», contó una de las niñas cuando le preguntaron acerca de porque no se negaban a seguir sus directrices.

Yino les presentaba a «adultos millonarios» para mantener relaciones sexuales sin tener en cuenta de que eran menores de edad. Incluso, una de las niñas contó, tras ser agredida sexualmente por él, se trataba del «más peligroso de todos los hombres» con los que había mantenido relaciones sexuales a cambio de una contraprestación económica, debido a que «él mismo mencionaba que a él no le iba a pasar nunca nada» porque era «amigo» de personas influyentes.

