«Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio

El pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria de este viernes ha sido breve pero duro. El único punto del día era la reorganización de las comisiones, tras la marcha de Clotilde Sánchez de Vox hacia el grupo de los no adscritos. Eso produjo un intercambio crudo de acusaciones entre ambas partes en el que destacaron expresiones como «mezquino y cobarde».

Además, PSOE y PP se enfrentaron por la reorganización propuesta por el grupo de gobierno, situación que finalmente se recondujo tras un receso impuesto por Carolina Darias para negociar con los portavoces.

Se esperaba el conflicto y así se produjo. Vox no tuvo en el salón dorado de las Casas Consistoriales de Santa Ana a su portavoz Alberto Rodríguez, ocupando Rafael de Juan el papel en escena de látigo de Sánchez. Este insistió en llamarla «tránsfuga» y la acusó de poca ética. Ella, por su la lado, subrayó que esta forma de proceder explica como ella, y otros ocho concejales y diputados electos, han abandonado la formación de extrema derecha durante los dos últimos años.

El ingreso al salón dorado ofrecía la imagen que mejor definía la situación. El plenario vacío y en una esquina, con dos asientos libres entre ellos, Clotilde Sánchez y Rafael de Juan repasaban nerviosos las intervenciones que pronunciarían solo minutos después. Como antes de un extamen, la ya concejala del grupo de no adscritos memorizaba en voz alta lo que pretendía explicar.

En el pleno ordinario del pasado viernes Sánchez recibió duras descalificaciones por partel portavoz Alberto Rodríguez. Y este viernes quería sacarse la espina: «Escuché un rosario de descalificaciones yb estoy ejerciendo mi derecho a la defensa. Me ampara el derecho de conservar mi acta. Amenazar así a una funcionaria público es delito», indicó.