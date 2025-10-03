Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los portavoces dialogan con Carolina Darias durante un receso del pleno. Cober

Las Palmas de Gran Canaria

«Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio

Vox y su exconcejala Clotilde Sánchez se enredan en descalificaciones y el PSOE y PP entran en conflicto por la reorganización de las comisiones

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:46

Comenta

El pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria de este viernes ha sido breve pero duro. El único punto del día era la reorganización de las comisiones, tras la marcha de Clotilde Sánchez de Vox hacia el grupo de los no adscritos. Eso produjo un intercambio crudo de acusaciones entre ambas partes en el que destacaron expresiones como «mezquino y cobarde».

Además, PSOE y PP se enfrentaron por la reorganización propuesta por el grupo de gobierno, situación que finalmente se recondujo tras un receso impuesto por Carolina Darias para negociar con los portavoces.

Se esperaba el conflicto y así se produjo. Vox no tuvo en el salón dorado de las Casas Consistoriales de Santa Ana a su portavoz Alberto Rodríguez, ocupando Rafael de Juan el papel en escena de látigo de Sánchez. Este insistió en llamarla «tránsfuga» y la acusó de poca ética. Ella, por su la lado, subrayó que esta forma de proceder explica como ella, y otros ocho concejales y diputados electos, han abandonado la formación de extrema derecha durante los dos últimos años.

El ingreso al salón dorado ofrecía la imagen que mejor definía la situación. El plenario vacío y en una esquina, con dos asientos libres entre ellos, Clotilde Sánchez y Rafael de Juan repasaban nerviosos las intervenciones que pronunciarían solo minutos después. Como antes de un extamen, la ya concejala del grupo de no adscritos memorizaba en voz alta lo que pretendía explicar.

En el pleno ordinario del pasado viernes Sánchez recibió duras descalificaciones por partel portavoz Alberto Rodríguez. Y este viernes quería sacarse la espina: «Escuché un rosario de descalificaciones yb estoy ejerciendo mi derecho a la defensa. Me ampara el derecho de conservar mi acta. Amenazar así a una funcionaria público es delito», indicó.

Noticias relacionadas

Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?

Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?

Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»

Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»

A Vox le sale cara la pérdida de una concejala: recibirá menos dinero y pierde margen político

A Vox le sale cara la pérdida de una concejala: recibirá menos dinero y pierde margen político

Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  3. 3 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  6. 6 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  7. 7 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  10. 10 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio

«Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio