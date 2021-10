El juzgado decreta la suspensión cautelar de la licencia de obras de las torres del Canódromo

Realia no se opuso pero el Ayuntamiento sí lo hizo

El auto judicial que determina la suspensión cautelar de la licencia de obras concedida a Realia para construir las dos torres del Canódromo refleja que si bien la constructora no se opuso a la petición vecinal, sí lo hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Consistorio defendió que en este caso debía «primar el interés general así como la ejecutividad de los actos administrativos que se presumen válidos, y además el interés de los promotores de las viviendas, seriamente perjudicados a raíz de la enorme litigiosidad en que se ha visto envuelto ese ámbito». Además, ataca la línea de argumentación de la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) por entender que se basa en una sentencia -la que gana Ben Magec en julio de este año y que declara la nulidad de las licencias de 2006 y 2008- no firme. Además, considera que no han sido acreditados «los perjuicios de difícil o imposible reparación» que le supondría la no suspensión de la licencia.

En cambio, la entidad Realia Business optó por no oponerse a la medida de suspensión planteada por Avecalta «al ponerse en entredicho, una vez más, la legalidad del instrumento que justifica la inversión comprometida». Para la empresa resulta «absolutamente necesario gozar de la absoluta certeza y seguridad jurídica que avale la continuidad y viabilidad del proyecto, sin que la suspensión en el desarrollo de las obras, en ningún caso, se deba calificar como abandono de las mismas».

A partir del auto de suspensión cautelar del permiso de obra se conoce también que Realia va a presentar un recurso contra la sentencia que anuló la licencia a petición de Ben Magec.