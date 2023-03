Guaguas espera que se fije una subvención por pasajero que no baje de los 0,85 euros

Los 76 céntimos que la Autoridad Única del Transporte pagó a Guaguas Municipales en 2022 por la fuga de usuarios a los bonos insulares, ahora gratuitos frente al pago exigido en los títulos de viaje municipales, resultan insuficientes para la compañía pública. Su presidente y concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, insiste en que las guaguas amarillas deberían percibir, al menos, 85 céntimos por viajero transportado.

El edil, quien aclaró que los 76 céntimos percibidos en 2022 se elevarán finalmente a 81 u 82 céntimos por una aportación económica recibida a fines de año y no contabilizada, indicó que se está a la espera de que haya recursos extras para alcanzar una compensación entre un 3,7% y un 5% superior a la actual.

«A lo largo de este año», expuso el concejal, «sabremos exactamente el número de viajeros que se acogen a la gratuidad, y sobre esa cifra fijaremos la cantidad que vamos a negociar con el Cabildo de Gran Canaria».

Con recursos adicionales

Ramírez indicó que el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez -quien declinó la oferta de expresar su parecer sobre este asunto- se reunirá con el Gobierno central para captar recursos adicionales «porque con el dinero que se ha repartido ya es insuficiente».

La Autoridad Única del Transporte anunció esta semana que Guaguas había recibido 23,7 millones de euros por este concepto. Por establecer una comparación, Global percibe 39,38 millones, aunque en 2022 transportara a 5 millones de usuarios menos que las guaguas amarillas.

«Como es una partida abierta la que se planteó en el Presupuesto General del Estado es posible incorporar ingresos adicionales», prosiguió el concejal de Movilidad, «con esos ingresos adicionales, esperamos que esa cantidad se eleve como mínimo al 0,85, que es la cantidad con la que estamos trabajando».

El límite de los 85 céntimos se explica porque es la percepción mínima que se paga al entrar en las guaguas municipales con el bono10. Se trata, por tanto, de no perder ingresos en un escenario de subida de usuarios.

José Eduardo Ramírez también adelantó que se quiere cerrar un acuerdo con la Autoridad Única del Transporte para fijar las cantidades a percibir por usuario por parte de cada una de las siete operadoras de transporte con licencia en Gran Canaria. «La idea es cerrar el compromiso antes de mayo y dar certidumbre a las operadoras, pero para eso necesitamos saber cuánta gente está viajando», dijo. E insistió en que habrá que esperar a tener los datos cerrados de marzo y abril.

El Ayuntamiento es consciente de que se procederá un trasvase de clientes hacia los bonos insulares, si bien se limita la capacidad de crecimiento al título de residente (utilizado por 10,3 millones de viajeros de Guaguas), ya que WawaJoven ya ha amortizado su crecimiento. En 2022, este título de viaje fue empleado por 8,6 millones de usuarios.

«Habrá trasvase, pero lo que no sabemos es si vamos a crecer en viajeros porque había mucha gente que viajaba de manera gratuita porque no se estaba controlando nada. Ahora habrá gente a la que, como le van a controlar los quince viajes (el mínimo que se exige para acogerse a la gratuidad del servicio), a lo mejor no le interesa pasarse al Residente o al WawaJoven y se mantiene con el bono 10», reflexionó.

Cesión de la política de precios

El edil no muestra preocupación por el hecho de que finalmente recaiga en el Cabildo de Gran Canaria el control de la política tarifaria de Guaguas. «Es un camino inevitable», dijo, «nosotros hemos tratado de aguantar desde Guaguas Municipales durante muchos años, pero que la Autoridad Única del Transporte, que es quien tiene la competencia, fije las tarifas para toda la isla de Gran Canaria tiene todo el sentido y ocurre en el resto de Canarias y prácticamente en toda España».

En su opinión, el reto está en garantizar que al final los recursos lleguen a Guaguas Municipales. «No nos preocupa a quién paga la gente siempre y cuando se garantice la liquidez de Guaguas Municipales, que los recursos lleguen y pronto».

El presidente de Guaguas Municipales también justificó que la empresa no haya recibido subvenciones de capital en los últimos dos años. «Fue una decisión consensuada con ellos porque preferíamos que los recursos nos los dieran para bonos o para comprar guaguas», detalló.

También restó importancia al hecho de que las aportaciones de la Autoridad Única sean mayores para Global que para Guaguas. «Nuestros viajeros tienen una permanencia máxima de media hora. En cambio, un cliente de Global que se sube en la Cruz de Tejeda puede estar una hora para llegar a Las Palmas de Gran Canaria. Esos dineros tienen que ver con el número de usuarios y los kilómetros recorridos y Global hace más kilómetros», dijo.

Ampliar Incorporación del último grupo de conductores. C7 Una nueva promoción de chóferes eleva a más de cien las contrataciones desde 2021 .

El concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, y el director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez dieron recientemente la bienvenida a los nueve primeros conductores de la nueva promoción que se incorpora a la plantilla de la empresa pública de transporte.

Estas nueve incorporaciones -seis hombres y tres mujeres-, a las que se sumarán 12 profesionales más en las próximas semanas (a comienzo del mes de marzo), proceden de la bolsa de trabajo formada por los 173 aspirantes con mayor puntuación del último proceso de selección al que concurrieron más de 1.100 candidatos.

Con estos nueve refuerzos, que se suman a los 96 profesionales ya contratados desde noviembre de 2021, la compañía municipal de transporte consolida su dotación de personal al objeto de cubrir las bajas que se han ido produciendo en esta última etapa, al tiempo que pretende mejorar las prestaciones de su servicio, que ha incrementado la cifra de clientes por el efecto de la bonificación del viaje.

Como es protocolario, la incorporación de los nuevos conductores comienza con una etapa de aprendizaje en el que los profesionales reciben formación complementaria en diferentes áreas, como la atención al cliente o la seguridad en la conducción. En este apartado se les forma en las particularidades de los vehículos urbanos, rígidos y articulados, y su conducción en el medio urbano.