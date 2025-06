Un finalista del concurso del Guiniguada recurre el fallo por supuestas «irregularidades»

Javier Darriba Las Palas de Gran Canaria Miércoles, 18 de junio 2025, 10:38 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

El despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias contra el decreto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se adjudicó a la propuesta 'AWA' de Batlle i Roig la ordenación del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. Portela se calificó como finalista del concurso tras la renuncia de uno de los participantes en el concurso.

Portela International Arts & Architects ha solicitado la nulidad del procedimiento o, subsidiariamente, su retroacción al momento anterior a la deliberación del jurado, exigiendo que se garantice una composición válida, la recuperación del anonimato y el respeto estricto a los principios de la contratación pública. En paralelo, ha instado al tribunal a suspender cautelarmente cualquier avance en la formalización del contrato derivado del concurso hasta que se resuelva el fondo del recurso.

El recurso presentado por este despacho de arquitectura, que también participó en el concurso del Guiniguada organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denuncia una relación de supuestas irregularidades que impidieron tomar una decisión ajustada a la legalidad y la equidad.

La primera de las irregularidades que denuncian los arquitectos gallegos es la referida a que durante la presentación de los proyectos se produjeron varios errores de tipo técnico que impidieron proyectar el video, lo que, en su opinión, los dejó «en clara desventaja» respecto al resto. Pese a que en la exposición pública posterior de los proyectos sí se exhibió el vídeo, Portela considera que se alteró la participación en igualdad de condiciones.

Además, considera que la difusión del resultado de la votación popular –que escogió AWA de manera mayoritaria en un proceso participativo en que votaron 1.481 personas- antes de la deliberación del jurado técnico «pudo generar presión al mismo, además de apariencia de predeterminación».

En este sentido, critica que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, anunciara su voto en línea de la opinión mayoritaria expresada a través de la votación popular. «Esta persona, que no ha acreditado titulación alguna en arquitectura, ingeniería de caminos o paisajismo, exigida al resto de los integrantes del jurado para considerarlos cualificados técnicamente para resolver el concurso, anunciaba, implícita y públicamente, además que no pensaba dar valor alguno a lo que pudiesen argumentar técnicamente los expertos integrantes del jurado que presidía, y cuyas deliberaciones debían, en principio, contribuir a la mejora del municipio que doña Carolina Darias San Sebastián rige, por no hablar de que vendría a incrementar notablemente la apariencia de predeterminación y la posible presión sobre el resto de los miembros del jurado que ya pudo generar el anuncio previo del resultado de la consulta ciudadana», detalla el recurso.

En cuanto a la determinación del jurado, el estudio Portela también cuestiona la forma en que se evaluaron las propuestas. La denuncia critica que se calificara con la máxima puntuación una propuesta que «plantea actuaciones de alto riesgo técnico e hídrico» como el soterramiento de infraestructuras. Así, detalla que «el proyecto AWA propone soterrar la GC‑1 bajo un cauce de alivio y contempla un jardín de elevado consumo hídrico, incumpliendo los requisitos de viabilidad».

Y lamenta que su propuesta, 'Próspero Guiniguada' recibiera puntuaciones «desproporcionalmente bajas, sin explicación clara ni objetiva». Portela critica que se ha impedido conocer la ponderación real de cada criterio de evaluación.

También entiende que «la modificación ex post de la composición del jurado —sin motivación ni publicidad previa— quebranta el principio de inalterabilidad de pliegos y la exigencia de que dos tercios de sus miembros posean cualificación técnica adecuada, generando indefensión y nulidad de pleno derecho». Se refiere a la salida del jurado de la directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, una experta en un aspecto clave del concurso, el del paisaje.