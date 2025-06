'AWA', tocado y hundido

Los políticos viven en otro mundo. Todo lo relativizan, son capaces de ofrecer argumentos inexplicables, cuando se ven acorralados tiran hacia adelante -solo hace falta ... escuchar a Pedro Sánchez estos días-, si el ciudadano les protesta le dan la vuelta a la tortilla, ponen siempre su mejor cara a pesar de que las críticas sean agobiantes, etc. Y es que están hechos de otra pasta.

Esta reflexión la realizo por un asunto que desde hace semanas he querido expresar en esta habitual columna. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció a bombo y platillo el 21 de mayo que el proyecto 'AWA' había sido el que mayor respaldo ciudadano ha cosechado en el proceso participativo impulsado para la elección, entre las cinco finalistas, de la propuesta ganadora del concurso para el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, una iniciativa que pretende unir los barrios históricos de Vegueta y Triana con un espacio que integre naturaleza, cultura y arte.

Lo más llamativo de este anuncio es lo de respaldo ciudadano. Las Palmas de Gran Canaria tiene más de 380.000 habitantes. ¿Saben cuántas personas participaron con su voto en ese proceso? Este magnífico proceso participativo ciudadano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria registró 1.481 votos. Y lo que es más gracioso es que el consistorio destacó que el proyecto ganador registró el respaldo del 46,7% de los votos, es decir, que el respaldo ciudadano a esta propuesta ganadora obtuvo 688 votos.

Lo que evidencia este proceso participativo es el hartazgo existente hacia la política. Es ridículo que en una ciudad como la capital grancanaria solo se emitan 1.481 votos para una propuesta de esta magnitud. Los políticos continúan adelante con su realidad sideral, mientras el ciudadano de a pie intenta salir adelante cada día como buenamente pueda.

Que de 380.000 habitantes solo voten 1.481 es para hacérselo mirar. Pero tranquilos que nadie mira eso. Ellos, con la cara bien alta, se sienten orgullosos de un proceso que careció de participación ciudadana, porque los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria no quieren fanfarrias, ni autobombos, quieren realidades. Desean que las calles estén limpias, que los proyectos que se presenten se hagan realidad, que los parques estén adecentados, que los servicios sociales funcionen, que la administración no sea un letargo, etc.

En cuanto al proceso participativo, 'AWA' nació tocado y hundido. ¿Cuándo se hará realidad? Esperen sentados.