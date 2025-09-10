Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Subestación eléctrica de La Cícer. JUAN CARLOS ALONSO

La falta de una firma trastabilla el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer al Rincón

La propuesta debe volver a ser sometida a votación en el pleno

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palma de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

La carencia de la firma de un geógrafo en el documento ambiental estratégico de la modificación menor del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Barranco de Tamaraceite- El Rincón retrasa el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer bajo el puente del Rincón.

El Pleno aprobó, el pasado mes de junio, el acuerdo de modificación del plan para posibilitar su instalación al otro lado del viaducto. A principios de julio, se tramitó el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Pero el 11 de agosto, los técnicos de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), se percataron de un error, que era que faltaba la firma del geógrafo redactor (solo estaba la de la arquitecta) por un fallo informático en el proceso de firma.

Este error obliga a llevar el documento de nuevo al pleno, lo que se materializará a fines de este mismo mes.

La tramitación no cambia el contenido aprobado en el pleno de junio.

