El carnaval sobrevive al covid con dos galas, pequeños conciertos y actos promocionales

La concejala responsable de los carnavales, Inmaculada Medina, anunció este martes, en una comparecencia solicitada por el Partido Popular, que el Ayuntamiento trabaja en una programación especial para que la ciudad mantenga viva la presencia del carnaval, siempre condicionada por la evolución de la pandemia del coronavirus. No habrá actos multitudinarios, pero se quiere mantener la huella de las carnestolendas con ferias, galas especiales, jornadas formativas y actividades promocionales que sean compatibles con los requerimientos de las autoridades sanitarias.

«Creemos que es posible que en el fin de semana largo hasta el martes del carnaval podremos tener grandes actos» que sean retransmitidos a través de los medios de comunicación. Según Inmaculada Medina, entre el 13 y el 16 de febrero, «si lo permiten las autoridades sanitarias», se podría celebrar actuaciones de orquestas, grupos musicales y pinchadiscos en ciertas plazas de la ciudad durante tres días. La justificación de esta medida es que desde el gobierno municipal se quiere ayudar a mantener la industria que rodea a la fiesta «y de la que vive mucha gente».

Junto a ello, se prevé también la celebración de dos galas sobre las que todavía no se ha decidido si tendrán público o no. Una de ellas hará un recorrido por los 45 años de la fiesta en Las Palmas de Gran Canaria; y la otra contará con la participación de las distintas reinas de las carnestolendas y los representantes de grupos y personajes. En este caso, se manejan como posibles escenarios el teatro Pérez Galdós, el auditorio Alfredo Kraus o alguna nave en la Institución Ferial de Canarias (Infecar).

La concejala Medina insistió en que todos los actos están a expensas del permiso de las autoridades sanitarias

Las fechas están en todo caso, en el aire en estos momentos, pendientes siempre de la crisis sanitaria. «El carnaval no se improvisa, pero eso no quiere decir que podamos hacerlo como nos gusta», expuso la edil, «eso no es posible porque tenemos que trabajar con seguridad».

El Ayuntamiento también tiene interés en que no se extinga la llama carnavalera para no refrenar su intención de que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sea declarado fiesta de interés turístico internacional. Por eso, Inmaculada Medina insistió en que puede haber actos en febrero, en mayo y durante el próximo verano.

Hay que tener en cuenta además que los grupos no están pudiendo ensayar, de modo que resulta complicado garantizar su participación en tan breve espacio de tiempo. Esto hace que las fechas propuestas no estén cerradas todavía, con lo que su celebración podría demorarse a otros momentos del año.

Acciones promocionales

El Ayuntamiento también pretende contratar a los grupos para que desarrollen actuaciones en momentos concretos, con el vestuario de 2020, y para que participen de forma activa en jornadas de promoción, diferentes eventos o el recibimiento de cruceros. En este aspecto concreto, se quiere contar de manera especial con los drag queen y los participantes del concurso de maquillaje corporal, sobre todo con los que tienen una mayor proyección y los que tienen esta actividad como principal modo de vida.

También se ha pensado en organizar una feria del carnaval con actividades formativas sobre maquillaje, así como jornadas con mesas de reflexión por parte de invitados y experto, y actividades que vinculen la fiesta a otros aspectos culturales, según adelantó la concejala Medina.

Respecto al evento 'Carnaval Fashion Week', la pasarela de moda carnavalera que organiza cada año la Asociación de Diseñadores del Carnaval (Adic), se descarta que se celebre en febrero, pero se va a posponer para otro momento del año. Inmaculada Medina dijo al respecto que «se va a seguir trabajando y colaborando con la Adic».

La concejala responsable de las fiestas explicó que el programa previsto está pendiente también de ser consensuado con los grupos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y recordó que las previsión municipal «podría ir cambiando en cada momento».