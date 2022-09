La caravana de taxis en contra del día libre obligatorio avanza por la capital

Unos doscientos taxistas de la capital, miembros de las cinco asociaciones mayoritarias del sector, han iniciado a las 13.00 horas una caravana de protesta en contra de la intención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de imponer la libranza obligatoria.

La comitiva, que ha partido del aparcamiento del centro comercial El Mirador, es una larga fila de taxis que recorrerá toda la capital grancanaria hasta Belén María y volverá pasando por delante de las oficinas municipales, lo que sin duda afectará al tráfico, en especial en la zona Puerto.

El portavoz de la protesta, Gorky Bethencourt, reclamó la retirada de la ordenanza de la posibilidad de que se articule el día libre. Y no aceptan tampoco que se haga depender la decisión de la voluntad del sector. «Si tú pones en la ordenanza un cuadrante de turnos y luego dices que no lo voy a activar hasta que el sector me dé permiso, el primer taxista que quiera que se aplique, con ir al juzgado tiene porque la ordenanza es de obligado cumplimiento», advirtió, «el concejal debe subestimar demasiado a quien lo escucha».

El descanso obligatorio es una medida que divide al sector y en la que el Ayuntamiento lleva años trabajando. Sin embargo, no fue hasta finales de 2021 que se fijó la posibilidad de activar dos días libres -uno entre semana y otro en fin de semana y festivos- en el cuerpo de la ordenanza, como medio de evitar sentencias desfavorables.

La norma fue aprobada de manera inicial con el respaldo de la mayoría del sector, pero durante la tramitación en vigor, varias asociaciones han dado la espalda a la propuesta y, en estos momentos, la mayoría de los colectivos de taxistas se oponen a la regulación.

C7

Temor por las licencias VTC

«Esta manifestación es simplemente para hacernos visible en la calle, sabemos que puede causar algún tipo de problemas, pero en esto consiste una manifestación», expuso Bethencourt, quien mostró su temor de que la libranza diaria de 400 licencias sea la puerta de entrada a las licencias VTC, «como ha ocurrido en otras grandes ciudades».

«Nosotros nos regulamos en función de la demanda, no puede ser que te impongan un turno y te obliguen a trabajar cuando no hay trabajo ninguno o que te hagan quedarte en casa a la fuerza, con el coche en el garaje, cuando hay una demanda brutal», añadió.

También desmintió el resultado de los estudios «encargados a la carta» en los que se basa la propuesta municipal y que determinaban que el sector es económicamente insostenible.

Al contrario, el portavoz de los taxistas explicó que muchos de los problemas que tiene el sector tienen su origen en las políticas de movilidad del Ayuntamiento. «El propio concejal ha ido restringiendo paradas estratégicas del taxi en Las Palmas de Gran Canaria, ha restringido carriles específicos de circulación para el transporte público, ha peatonalizado calles, ha puesto carriles bici… Ha ido acotándonos el terreno», denunció.

Reunión y empezar de cero

Los taxistas piden una reunión y empezar de cero. «No han hecho nada con el servicio público en estos ocho años».

Por su parte, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, expresó que la voluntad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es mantener en la ordenanza la posibilidad de activar la libranza obligatoria del taxi para dotar de seguridad jurídica la medida en caso de que, ante una posible crisis venidera, se pueda regular el servicio.

El matiz que introduce el edil es que «para activar los días de descanso, lo solicite el sector a través de la Mesa Municipal del Taxi y luego, si quieren, que se ratifique por una votación de los taxistas».