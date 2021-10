El Ayuntamiento recurrirá la prohibición «a futuro» del carnaval de día de Vegueta

Los servicios jurídicos municipales trabajan ya a contrarreloj para tener listo el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 que prohíbe la celebración del carnaval de día. El Ayuntamiento está elaborando un escrito, que se quiere presentar antes del 1 de agosto, en el que se atacará, entre otras cosas, la disposición cuarta del fallo, la que obligaba a desalojar la fiesta del núcleo fundacional.

El alcalde, Augusto Hidalgo, aseguró este lunes que «aunque son varias las estrategias -que se van a argumentar en la elaboración del recurso de apelación-, uno de los elementos fundamentales es el hecho de que el punto cuarto del fallo determina una condena a futuro que entendemos que no se ajusta a derecho».

LA SENTENCIA Anulación El fallo anula las resoluciones municipales que fijaban las medidas correctoras de la celebración del carnaval de día de Vegueta.

Prohibición La sentencia también impide la celebración de este acto en Vegueta y obliga a trasladarlo a un lugar donde no afecte a los vecinos.

Indemnización El Ayuntamiento fue condenado a pagar 28.000 euros a los tres recurrentes y sus cuatro hijos por las fiestas de 2019 y 2020.

El punto cuarto de la sentencia reza así: «Ordeno al Ayuntamiento de Las palmas de Gran canaria que la celebración del denominado carnaval de día que se desarrolla en Vegueta, y en las calles adyacentes como son Obispo Codina, Mesa de León, Calvo Sotelo, Armas, La Pelota y Mendizábal y GC-110, se traslade a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos de dicho barrio».

La perspectiva del grupo de gobierno es que esta determinación condena cualquier celebración futura, con independencia de que la fiesta se ajuste a todos los parámetros legales. «No es que unas personas concretas recurran, que tienen derecho a reclamar si consideran que sus derechos han sido conculcados, ni que sean uno, dos o tres, pero creemos que sí hemos cumplido la normativa», explicó el regidor socialista, «pero incluso aunque se hubiese incumplido los márgenes que habíamos puesto y las medidas correctoras, y se tuviera que indemnizar, lo que no cabe es el hecho de que la sentencia nos condene sobre futuras fiestas que no se pueden hacer porque esos límites se vayan a superar. No lo compartimos».

El recurso contendrá también otros fundamentos que el alcalde no quiso adelantar porque los servicios jurídicos municipales se encuentran trabajando en ellos en estos momentos.

«Quedará también la negociación» con los denunciantes, aseguró Hidalgo, quien apuntó que la solución podría venir de manos de un acuerdo extrajudicial con los afectados por la celebración, tal y como pasó con los vecinos del edificio Simón Bolívar, en el parque de Santa Catalina.

Respecto a la petición de la asociación de vecinos Triana-San Telmo de que se llevara a pleno la decisión de si se debía recurrir la sentencia o no, Augusto Hidalgo manifestó que no tendría problema. « Si lo llevara a pleno, nadie votaría en contra de una exigencia legal, que es que tenemos que recurrir, es nuestra obligación porque si no, estaríamos prevaricando por no ir hasta el último extremo, a no ser que los propios servicios jurídicos nos dijeran que no tenemos que hacerlo», aclaró el alcalde capitalino.

Eso sí, defendió que el grupo de gobierno tiene la autoridad y la representatividad para recurrir. «Hay una equivocación: nosotros somos los representantes de la ciudadanía, que nos hemos presentado a unas elecciones. Al contrario, dos o tres ciudadanos son los que no representan a la ciudadanía, se representan solo a sí mismos y están en su derecho, pero no representan a ningún colectivo, ni al barrio, ni a la ciudad. Y muchas veces se arrogan esa representación», expuso Augusto Hidalgo.