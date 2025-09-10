El Ayuntamiento de Las Palmas adjudica la rehabilitación de 93 viviendas en La Paterna

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado dos nuevos proyectos para la rehabilitación de otras 93 viviendas del barrio de La Paterna para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. Esta rehabilitación, incluida en el Plan Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), ha sido adjudicada por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística con una inversión de 1,8 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Concretamente, las obras se centrarán en los portales número 13, 15, 17, 19, 21 y 23 de la calle Federico Chueca, y 92 y 94 de la calle Manuel de Falla.

El primero de los contratos, adjudicado a la empresa Construplan, Construcciones y Planificación por 1,35 millones de euros, abarca cinco edificios situados en los números 13, 15, 17, 19, 21 y 23 de la calle Federico Chueca para un total de 61 viviendas y siete locales comerciales. Por su parte, el segundo corresponde a los números 92 y 94 de la calle Manuel de Falla, con 32 hogares, cuyo proyecto será ejecutado por la empresa Urban 2020 por 457.360 euros. Todos estos bloques fueron construidos en 1972 y carecen de ascensores.

Los proyectos, cuya dirección de obra corresponde a Geursa, recogen la construcción de la estructura que albergará los futuros elevadores exteriores, los cuales estarán conectados a las viviendas mediante pasarelas. Cada ascensor contará con una llave de acceso individual con la que se garantizará la seguridad de los hogares.

Estos seis bloques de viviendas estarán equipados con 250 paneles fotovoltaicos, con los que se estima una producción anual de 176.402 kWh que se destinará al funcionamiento de los ascensores y a la iluminación de las cajas de escaleras, distribuyéndose el excedente entre las viviendas. Con esta actuación, se prevé que más del 60 % del consumo energético procederá de fuentes renovables, adelanta el Consistorio.

Además, la nueva envolvente térmica de los edificios mejorará significativamente el confort en el interior de las viviendas, permitiendo reducir el uso de deshumidificadores y sistemas de climatización. Asimismo, se aplicarán pinturas térmicas impermeabilizantes y reflectantes en las fachadas y cubiertas, con el objetivo de minimizar la absorción de radiación solar. Entre las mejoras previstas también se incluye la renovación completa de la instalación eléctrica en las zonas comunes de los edificios.

Con estos, ya el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado un total de once proyectos del Plan Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, nueve de ellos de edificios y dos para la instalación de ascensores, que suman 16,6 de los 19,2 millones de euros de presupuesto con los que cuenta el plan para los 23 bloques del barrio de La Paterna.