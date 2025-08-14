Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un hombre atrapando gallos en La Paterna. Juan Carlos Alonso

Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado este jueves a llevarse del entorno del parque Juan Alemán las cerca de 50 aves a las que algunos ciudadanos estaban alimentando y que se señala como origen de la numerosa presencia de roedores que afecta a este barrio capitalino

Rebeca Díaz

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:15

Cuatro gallos, cuatro gallinas y tres polluelos es el balance de la primera actuación que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comenzó, en la mañana de este jueves, en el entorno del parque Juan Alemán en el barrio capitalino de La Paterna, con una empresa especializada en este tipo de acciones para garantizar el bienestar de estos animales.

Los responsables de la empresa señalan que en la zona hay cerca de 50 ejemplares aunque es complicado precisar el número exacto, y tienen previsto actuar al menos tres días, incluido este viernes festivo, hasta completar una intervención necesaria para poder actuar con posterioridad contra la presencia de ratas.

Pues como explicó la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, que presenció estas primeras capturas, no se pueden emplear raticidas hasta garantizar que se han retirado todas las aves se la zona.

Además, avanzó que esta intervención se repetirá en otra barrios de la ciudad cuyos vecinos se han quejado por la preservación de gallos y gallinas, en concreto en Tamaraceite, El Batán, Lomo Blanco y El Lasso.

Las aves, que se retiran una a una con redes y otra elementos como cuerdas, irán a granjas que las han solicitado para garantizar que estarán en óptimas condiciones.

Hay que recordar que en las últimas semanas los vecinos de La Paterna se habían quejado de la presencia de un importante número de de ratas en esta parte de su barrio, una situación que vinculaban a las personas que estaban alimentando a gallos y gallinas pues las ratas acudían atraídas por la comida.

El Ayuntamiento procedió a tapar algunas de sus madrigueras y una vez concluya la retirada de todas las aves procederá a desratizar la zona.

