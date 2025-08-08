Contra las ratas de La Paterna: Salud Pública tapa las madrigueras e intensifica la desratización Se espera que el producto raticida impregnado en trigo tenga efecto mortal en la población de ratas en los próximos días

Inicio de la actuación de control de plagas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el solar de La Paterna con el sellado de madrigueras.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intensificó este jueves el control de la plaga de ratas en un descampado de La Paterna que ha causado asombro por la cantidad de roedores y su tamaño. En una nota oficial, el Consistorio informó de que se están condenando las madrigueras y que se va a cerrar con un muro el solar para restringir el acceso de personas y animales con el fin de facilitar las labores de desratización.

Cuando se perimetre el espacio, se realizará la retirada controlada de los gallos y gallinas que quedan y cuya comida, a base de millo, ha servido de fuente de alimentación de las ratas, lo que ha causado su proliferación.

Los trabajadores del área municipal de Salud Pública ya habían intervenido también en el solar, distribuyendo Brodifacoum, el raticida más potente de los dos que maneja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se espera que en los próximos días, tras la ingesta del trigo impregnado en el veneno, las ratas empiecen a morir y puedan ser retiradas. El efecto del raticida suele notarse a los tres o cuatro días de su consumo.

Ahora se ha hecho el encargo a una empresa especializada en el control de plagas para realizar una desratización más intensiva que consiste en la instalación de cebos en puntos estratégicos, el seguimiento del foco y la evaluación continua de los resultados, según la nota oficial.

Los vecinos también denuncian la presencia de gatos y roedores en las antiguas canchas de tenis, así como de gallos en el parque. Cober

Vecinos de La Paterna también denuncian el estado de abandono de otras fincas próximas al solar de las ratas, como es el caso de las antiguas canchas de tenis, que son utilizadas como vertedero de basura o lugar de residencia de personas sin hogar. «Ahí hay una señora que echa de comer a más de veinte gatos», explica un residente del barrio, «y tiene que haber ratas también porque han salido hasta Los Tarahales».

La misma fuente advierte de la presencia de gallos en el parque Juan Alemán, del que además se quejan de que «se queda encendido toda la noche y nos obliga a cerrar las ventanas, ya que si no, no podemos dormir».

Más de dos años sin contrato

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva desde mayo de 2023 con el contrato de control de plagas vencido (que llevaba Faycanes por un importe de casi 995.000 euros) y lo que ha hecho es autorizar el gasto de unos 15.000 euros para que la empresa Flodesin realice desratizaciones en la vía pública.

Los trabajadores municipales siguen actuando pero su número es insuficiente. En estos momentos hay seis empleados, de los que tres se encargan de la recogida de perros y otros tres, del control de plagas. En estos momentos hay dos de vacaciones, según pudo saber este periódico.

La ciudad espera que en breve el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda adjudicar el nuevo contrato de control de plagas. Desde el pasado 14 de julio hay ya una propuesta de adjudicación sobre la mesa a la empresa Ezsa Sanidad Ambiental. Esta mercantil presentó una oferta que rebajaba en un 27% el presupuesto de licitación, que era de casi 822.000 euros. Aunque se consideró que la baja era desproporcionada, finalmente la empresa justificó el nivel de precios y la Mesa de Contratación elevó la propuesta de adjudicación en su favor.

Por otro lado, la Policía Local está llevando a cabo tareas de vigilancia en el entorno del solar de las ratas de La Paterna para identificar y sancionar a las personas que alimentan a las aves de forma incontrolada, una práctica que favorece la proliferación de plagas y supone un riesgo para la salud pública.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para la detección de cualquier tipo de plaga. Para ello, la ciudadanía puede contactar a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.