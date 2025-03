El ascensor que evita los 48 escalones a Loli

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de marzo 2025, 11:42 | Actualizado 11:52h. Comenta Compartir

Loli González ya tiene instalado el ascensor en sus viejos bloques de la calle Ruperto Chapí, en el barrio de La Paterna en Las Palmas de Gran Canaria. Ya está solo pendiente de los permisos necesarios para que el elevador se ponga en marcha y pueda salir de casa sin tanto esfuerzo. Los 48 escalones que la separan de la calle son casi un obstáculo insalvable para poder desarrollar su vida cotidiana, con su movilidad afectada por una enfermedad. «Saldré más», dice sin dudarlo, poco después de bajar las escaleras junto a su marido, Carlos Bejarano, camino de la rehabilitación.

«Que nos pongan ya el ascensor, tengo que salir de casa y moverme porque si no, cuándo me voy a recuperar», pidió, «es que me cuesta salir de casa».

Ellos son beneficiarios del proyecto de rehabilitación que se ha emprendido en 23 edificios del barrio de La Paterna. Se trata de un plan de mejora de los bloques que incluye una solución novedosa porque supone la habilitación de ascensores en una torre que se separa algo menos de dos metros de la fachada de los bloques y que conecta los elevadores con las casas a través de una pasarela. Desde allí, se entra en una especie de rellano por planta que da acceso a las viviendas a través del salón.

Cada vecino dispondrá de su propia llave, de modo que el ascensor solo podrá llevar a cada uno a su planta. Cuando vengan visitas, los vecinos tendrán que bajar a abrirles el ascensor, salvo que los visitantes quieran acceder al edificio por la entrada normal y subir andando.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, explicó que la intervención, que incluye también mejoras energéticas, supondrá una inversión de unos 17 millones de euros, de los que 12 los aporta el Estado a través de fondos europeos, y 5 los incorpora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los 78 ascensores dispuestos en los 23 edificios «van a mejorar la vida de estas personas« ya que cuando se construyeron estos inmuebles, hace ya seis décadas, no se previó la posibilidad de dotarlos de ascensores.

La obra se inició en diciembre de 2023 y tenía que haber acabado en ocho meses, pero el proyecto se ha encontrado con dificultades como la demora en la llegada de los ascensores o la confección de pasarelas y rellanos, que se ha encargado a una empresa especializada de la Península porque la propuesta requería de una solución específica para los bloques de La Paterna.

Roberto Coya, otro vecino, lamenta que no se hubiera hecho antes esta obra. «Mi mujer no pudo disfrutarla», explicó. Su esposa, aquejada de una grave enfermedad, murió recientemente sin poder utilizar los ascensores. «Yo tenía que cargarla cada vez que teníamos que ir al hospital», expuso, «en mi caso, se ha tardado mucho».

El arquitecto de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) explicó que en la Vega de San José se acometió una solución similar, pero el caso de La Paterna fue más complicado porque ahí no había espacios comunes en los que instalar los elevadores.

La subdelegada del Gobierno de Canarias, Teresa Mayans, expuso que el Gobierno de España seguirá invirtiendo en «mejorar la calidad de la vida de las personas que tienen diferentes discapacidades y que se encuentran retenidas en los pisos más altos«.

Por su parte, desde el área de Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega, reseñó la importancia del proyecto que se ha iniciado en La Paterna porque «las personas nos hacemos mayores y vamos teniendo cada vez más dificultades» de movilidad.

El director del Instituto Canario de la Vivienda también explicó que se ha solicitado una ampliación de plazo para poder ejecutar los fondos de transformación y resiliencia ya que será complicado certificar las obras antes de junio de 2026. Ortega indicó que el Gobierno de Canarias tiene en marcha proyectos de rehabilitación de viviendas por valor de 116 millones de euros, si bien el de La Paterna sería el primero de ellos en cuanto a la instalación de ascensores exteriores.