El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 16:36 | Actualizado 16:54h.

La presencia de ratas en la zona ajardinada y de bancos que se ubica en la plaza del Tenor Suso Mariategui, en el tramo del paseo de Las Canteras comprendido entre las calles Gomera y Fuerteventura, ha despertado la preocupación de vecinos y usuarios de esta playa de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde el Ayuntamiento, fuentes autorizadas aseguran que se ha intervenido en la zona referida y que, además de seguirse la programación de actuaciones previstas desde el servicio de Control de Plagas, se refuerza en momentos «en los que se detecta mayor presencia» de roedores, tanto por parte de los operarios como de la ciudadanía.

Se señala también que en esta zona del paseo playero suele haber restos de comida que deja la gente o llega desde negocios cercanos y que la ciudadanía puede solicitar la intervención del servicio en: controldeplagas@laspalmasgc.es.